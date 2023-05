"Maximal ambitioniert": Kehl verteilt Sonderlob an Terzic

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Sebastian Kehl greift mit dem BVB nach der Meisterschaft

Zwei Spieltage vor Saisonende lebt bei Borussia Dortmund noch immer der Traum von der Meisterschaft. Noch ist unklar, ob es im Fernduell mit dem FC Bayern tatsächlich für den großen Coup reicht. Sportdirektor Sebastian Kehl hat in dieser Phase trotzdem ein Sonderlob an Trainer Edin Terzic gerichtet.

"Edin ist sehr fokussiert und sehr klar in diesen Tagen. Und er ist maximal ambitioniert, die vor uns liegenden Aufgaben erfolgreich zu erledigen", sagte der 43-Jährige dem "kicker".

Schon am Sonntag steht gegen den FC Augsburg die erste dieser wichtigen Aufgaben an. Der FC Bayern München geht mit einem Punkt Vorsprung vor Borussia Dortmund in den vorletzten Spieltag. Gewinnen die Münchner am Samstag und der BVB verliert am Sonntag gegen Augsburg, steht der FC Bayern schon am Sonntagabend als Meister fest. Der Druck könnte also kaum größer sein.

Und selbst wenn die Borussia gegen Augsburg und am finalen Spieltag zuhause gegen Mainz 05 gewinnt, könnte es nicht zum Titel reichen. Denn sofern der große Rivale selbst zwei Dreier gegen Leipzig und Köln einfährt, wird er definitiv vor den Schwarz-Gelben bleiben.

Terzic freut sich über Atmosphäre beim BVB

In Dortmund hat man diese Ausgangslage aber inzwischen voll angenommen. "Wir hatten vor dem 33. Spieltag lange nicht mehr eine solche Situation. Ich freue mich, durch Dortmund zu fahren und die Jungs und Mädels in den BVB-Trikots zu sehen, die Fahnen in den Vorgärten. Wir wollten, dass die Leute sich wieder auf uns freuen. Dieses Teilziel haben wir erreicht, das große Ziel wollen wir jetzt angehen", betonte Terzic am Freitag auf der Pressekonferenz des Revierklubs.

Noch lieber wäre dem Übungsleiter wohl nur eine große Meisterparty mit den Fans. Beim ersten Titel mit seinem Kindheitsverein, dem DFB-Pokalsieg 2021, musste diese noch wegen der Pandemie ausfallen.

"Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wie der erste Tag nach der Saison für mich aussieht", räumte Terzic deshalb ein. "Aber ich kenne die Jungs richtig gut. Wenn es soweit wäre, hätten wir Jungs, die da vorweg gehen würden", sagte er mit Blick auf eine mögliche Meister-Party.