Bayerns Transfer-Strategie "überrascht" die Konkurrenz

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Hasan Salihamidzic verantwortet beim FC Bayern die Transfers

Wie sich der FC Bayern personell für die neue Saison aufstellt, ist derzeit noch nicht wirklich abzusehen. Das gehört wohl auch zur aktuellen Transfer-Strategie der Münchner. Im Ausland sorgt dies scheinbar für Fragezeichen.

Der FC Bayern zählt in jeder Transfer-Periode zu jenen Klubs in Europa, die bei den ganz großen Deals mitmischen. Allein im vergangenen Sommer nahm der deutsche Rekordmeister in Sadio Mané vom FC Liverpool und Matthijs de Ligt von Juventus Turin zwei absolute Top-Stars unter Vertrag.

Nach der jetzt schon verkorksten Saison des FC Bayern scheint klar, dass sich das Gesicht der Mannschaft zur nächsten Saison erneut an einigen Stellen ändern dürfte - auch, wenn die Münchner Bosse laut "kicker" betonen, dass kein großer Kaderumbruch zu erwarten sei. Dennoch schreibt das Fachmagazin in seiner neuesten Ausgabe, dass jeder Spieler "auf dem Prüfstand" stehe.

Was dennoch den ein oder anderen Klub-Boss in Europa dem Bericht zufolge derzeit "überrascht", ist die derzeitige Zurückhaltung des FC Bayern auf dem Transfermarkt, schließlich werden kurz vor dem Saisonende meist schon recht viele Deals in Angriff genommen, wenn nicht sogar finalisiert. Demnach hätten andere Vereinsoberhäupter erwartet, dass sich die Münchner aktiver nach neuen Spielern umschauen als bisher.

Tuchel wiegelt Transfer-Frage ab

Die Zurückhaltung des deutschen Rekordmeisters dürfte derweil keine finanziellen Gründe haben, sondern vielmehr daran liegen, dass vieles vom Abschneiden in der Bundesliga abhängt.

Außerdem: Erst am 30. Mai findet die Aufsichtsratssitzung des FC Bayern statt, auf der über die Zukunft der sportlichen Verantwortungsträger entschieden wird. Sowohl Vorstandschef Oliver Kahn als auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic kämpfen derzeit um ihren Job.

Cheftrainer Thomas Tuchel hatte sich indes auf der Spieltagspressekonferenz des FC Bayern am Freitagmittag keinerlei Informationen über mögliche neue Spielerprofile entlocken wollen. "Wir werden die Kaderplanung nicht öffentlich machen. Auch nicht die Suche nach einer Sechser-Kante", entgegnete er.

Zuletzt zeichnete sich ab, dass der FC Bayern neben einem defensiven Mittelfeldspieler wohl auch einen neuen Mittelstürmer verpflichten wird.