Nagelsmann trifft private Zukunftsentscheidung

Lena Wurzenberger und Julian Nagelsmann im Stadion des FC Bayern (Archiv)

Julian Nagelsmann hat nach seinem Aus beim FC Bayern eine private Zukunftsentscheidung getroffen. Zusammen mit seiner Freundin Lena Wurzenberger hat der derzeit auf Vereinssuche befindliche Trainer für die kommenden Jahre nun mindestens eine weitere neue Aufgabe.

Seit Ende März 2023 ist Julian Nagelsmann ohne Job. Damals wurde der 35-Jährige vom FC Bayern freigestellt, nachdem die Münchner einen großen Vorsprung verspielt hatten und durch die vorangegangene 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen auch die Tabellenführung an Borussia Dortmund abgeben mussten.

Kurzum: Seit mehreren Monaten hat Nagelsmann ungeplant viel Zeit. Und genau diese hat der frühere Cheftrainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters nun genutzt, um sich zusammen mit seiner Lebensgefährtin Lena Wurzenberger einen Hund anzuschaffen. Genauer: Einen Labrador-Welpen.

Ein Instagram-Posting von "Lakeviewlabradors" zeigen Nagelsmann und seine Lena gleich auf mehreren Fotos zusammen mit der jungen Hündin.

Diese hört laut der Posting-Beschreibung auf den Namen Rosalie. Der Hunde-Welpe stammt aus einer Familien- und Hobbyzucht in in Traubing bei Tutzing im oberbayerischen Landkreis Starnberg - rund eine Stunde Fahrtzeit von Nagelsmanns Wahlheimat entfernt. Dort soll Rosalie nun ihr neues Zuhause finden.

Wie lange die Hündin am Ende am Tegernsee bleibt, ist offen. Zwar steht der derzeit vom FC Bayern freigestellte Trainer noch bis 2026 in München unter Vertrag. Dass er diesen allerdings bis zum bitteren Ende aussitzt, ist kaum denkbar.

Schon kurz nach seinem Aus beim Serienmeister fragte der FC Chelsea beim 35-Jährigen an, der sich am Ende jedoch gegen ein Engagement in London entschied. Heiß gehandelt wurde zuletzt auch Tottenham Hotspur. Doch auch diese Spur erkaltete.

Nagelsmanns Berater Volker Struth verriet vor Kurzem bei "Bild" mit Blick auf seinen Klienten: "Es spricht auch nichts dagegen, zu schauen, was im Herbst oder Winter passiert. Da ist alles möglich."

Struth ließ somit durchblicken, dass Nagelsmann vorerst ohne neue Aufgabe in die kommende Saison schauen könnte - an seiner Seite: Lena und nun auch Rosalie.