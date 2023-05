Trotz guter Leistungen: Cancelo-Abschied rückt näher

IMAGO/ULMER

Joao Cancelo und der FC Bayern gehen bald wohl wieder getrennte Wege

Obwohl sich João Cancelo mittlerweile in der Startelf des FC Bayern festgespielt hat, stehen die Zeichen zwischen dem Portugiesen und dem deutschen Rekordmeister weiterhin auf Trennung.

Noch hat der FC Bayern zwar keine finale Entscheidung in der Causa Cancelo getroffen, laut "Sport1" ist die Tendenz aber weiterhin klar. Demnach wird die 28-jährige ManCity-Leihgabe die Zelte in München schon in wenigen Tagen wieder abbrechen.

Hauptgrund für die nahende Trennung ist der Preis, den der englische Spitzenklub für seinen Spieler aufruft. Dieser liegt nach wie vor bei 70 Millionen Euro. Und obwohl die Bayern-Verantwortlichen mit den Leistungen des Abwehrspielers mittlerweile sehr zufrieden sind, werden sie diese Summe wohl nicht zahlen.

Gegen einen Deal spricht zudem, dass es innerhalb der Münchner Mannschaft andere Positionen gibt, auf denen größerer Nachholbedarf besteht. Allen voran die Sturmspitze und das defensive Mittelfeld. Um hier adäquat nachzurüsten, werden einige Millionen fällig werden. Somit bliebe für einen "Kann-Transfer" wie den für Cancelo deutlich weniger Spielraum.

Cancelo noch nicht beim FC Bayern angekommen

Hinzu kommt laut "Sport1": Noch hat der portugiesische Nationalspieler nicht deutlich kommuniziert, dass er gerne in München bleiben würde. Das hat womöglich auch mit den Gerüchten um seine Person zu tun. Cancelo wurde in den letzten Wochen unter anderem mit dem FC Barcelona und Real Madrid in Verbindung gebracht. Zwei Klubs, bei denen sich der 28-Jährige womöglich deutlich wohler als in München fühlen würde.

Die Säbener Straße ist für Cancelo dem Bericht zufolge noch nicht zu einer Wohlfühloase geworden. Der Abwehrspieler soll wenig Kontakt zu seinen Teamkollegen haben, was vor allem auf die Sprachbarriere zurückzuführen ist. Diese wäre in Madrid oder auch Barcelona deutlich kleiner.