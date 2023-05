FC Bayern schnappt sich deutschen U-Nationalspieler

IMAGO

Bald ebenfalls beim FC Bayern: Davide Dell'Erba (l.)

Der FC Bayern hat sich bei der Bundesliga-Konkurrenz bedient und sich die Dienste eines talentierten deutschen U-Nationalspielers gesichert.

Der 19 Jahre alte Davide Dell'Erba wechselt nach der Saison vom FC Augsburg zum FC Bayern, wie aus den Daten des Portals "FuPa" hervorgeht. Der Transfer hatte sich abgezeichnet, schon Anfang Mai hatte "Sky" von einer Einigung zwischen dem zentralen Mittelfeldspieler und dem Münchner Spitzenklub berichtet.

Da der Vertrag des in Deutschland geborenen Sohns italienischer Eltern bei seinem Ausbildungsverein FC Augsburg zum 30. Juni ausläuft, muss der Rekordmeister keine Ablöse zahlen. Von Seiten des FC Bayern gab es indes bislang noch keine Bestätigung und somit auch keinerlei Information über die Vertragslaufzeit.

Beim deutschen Branchenprimus dürfte Dell'Erba zunächst für die Zweitvertretung eingeplant sein. Der Youngster hatte in der Fuggerstadt in der laufenden Saison der Sprung von der U19 in die zweite Mannschaft geschafft. Somit absolvierte der Mittelfeldspieler in 2022/23 sowohl zwölf Spiele (sechs Tore) in der U19-Bundesliga Süd/Südwest als auch 21 Partien (ein Tor) in der Regionalliga Bayern.

FC Bayern will gleich zwei Augsburg-Talente

Dort spielte der Youngster bereits zweimal gegen seine neuen Kollegen vom FC Bayern, die die Saison als Tabellendritter abschließen werden.

Auf sich aufmerksam gemacht hat Davide Dell'Erba zudem in den U-Nationalmannschaften des DFB. Der Kreativspieler durchlief von der U15 bis zur U18 sämtliche Stationen und kommt insgesamt auf elf U-Länderspiele, in denen er drei Tore erzielen konnte. Seine letzte Partie mit der U18 absolvierte er im Dezember 2021.

Davide Dell'Erba ist nach "FuPa"-Angaben derweil nicht der einzige Augsburger, den es zur nächsten Saison zum FC Bayern zieht. Demnach wechselt auch der kosovarische U21-Nationalspieler Dion Berisha nach München. Der Linksaußen, geboren in Lyon, schaffte ebenfalls in 2022/23 den Sprung in die zweite Mannschaft, wo er sechsmal eingesetzt wurde. Offiziell bestätigt ist auch dieser Transfer bislang nicht.