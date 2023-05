Ex-Profi sicher: Bayern kann Titel gegen Leipzig holen

IMAGO/motivio

Der FC Bayern bekommt es am Samstag mit RB Leipzig zu tun

Ring frei zum großen Fernduell um die Meisterschaft! Der FC Bayern kann im Kampf um den Titel am Samstag vorlegen und den BVB unter Druck setzen. Gelingt dem Rekordmeister das, ist ihm die nächste Schale nicht mehr zu, glaubt Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg.

Geht es nach dem "Tiger", so wird der Kampf um die deutsche Meisterschaft bereits am Samstagabend in München entschieden. "Wer am Sonntagabend auf der Pole Position steht, der wird auch den Titel holen", prognostizierte Effenberg in seiner "t-online"-Kolumne. Am 34. Spieltag, ergänzte der Ex-Nationalspieler, werde sich an der Tabellenspitze "nichts mehr ändern".

Das Duell der Bayern gegen RB Leipzig bezeichnete der frühere Profi als "Schlüsselspiel der Meisterschaft". Wenn die Münchner den "stärksten Gegner der gesamten Liga" besiegen, passiere auch im großen Saisonfinale nichts mehr. "Die entscheidende Frage ist aber, ob sie das schaffen", sieht Effenberg den Dreier für seinen Ex-Klub noch lange nicht fest gebucht.

Effenberg: BVB holt sechs Punkte aus beiden Spielen

Dass der FC Bayern aus den beiden letzten Spielen sechs Punkte holen muss, um am Ende wieder auf Platz eins zu stehen, steht für Effenberg fest, denn: "Ich gehe davon aus, dass der BVB beide Spiele gewinnen wird."

Dabei glaubt der 54-Jährige auch nicht, dass der Spielplan ein Nachteil für die Schwarz-Gelben ist. Die Dortmunder mussten sowohl am 31. als auch am 32. Spieltag nach dem FC Bayern ran. Und auch am 33. Spieltag muss die Borussia nachlegen. Nicht wenige beklagten deshalb schon eine Art Wettbewerbsverzerrung. Davon will "Effe" aber nichts wissen.

"Die Statistik spricht dagegen und eigentlich für den BVB: Denn Dortmund musste in dieser Saison schon elfmal nachlegen und hat dabei neun Spiele gewonnen, einmal Unentschieden gespielt und nur einmal verloren", rechnete der ehemalige Profi vor.