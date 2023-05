Comeback von Tuchels "Führungsspieler" offen

IMAGO/Philippe Ruiz

Könnte es am letzten Spieltag in den Kader des FC Bayern schaffen: Lucas Hernández

Unter Thomas Tuchel hat Lucas Hernández noch keine Minute gespielt, befindet sich der Abwehrspieler nach seinem Kreuzbandriss doch noch immer in der Reha. Der Cheftrainer des FC Bayern fiebert dem Comeback des Franzosen aber sehnlichst entgegen. Ob es in dieser Saison noch klappt, ist weiter offen.

"Ich kann nicht erwarten, dass er auf dem Platz steht", begann Bayern Münchens Übungsleiter Thomas Tuchel am Freitagmittag seine kleine Lobesrede für Lucas Hernández auf der Spieltagspressekonferenz. Der Innenverteidiger hatte sich bei der Weltmeisterschaft in Katar schwer verletzt, 25 Pflichtspiele des FC Bayern verpasste der 27-Jährige seither.

Zwar schuftet Hernández derzeit weiter im Training, für das vorletzte Saisonspiel gegen RB Leipzig ist der Defensivmann aber noch keine Option für den Kader. Noch offen ist nach "Bild"-Angaben, ob er es am 34. Spieltag zumindest auf die Bank des FC Bayern schafft, wenn das Spiel gegen den 1. FC Köln ansteht.

Denn: Noch kann Lucas Hernández nicht mit der Mannschaft trainieren. Am Freitag arbeitete er individuell mit Fitnesstrainer Prof. Dr. Holger Broich auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Dieser übernimmt dem Bericht zufolge im Reha-Prozess zumeist die letzten Einheiten, ehe er grünes Licht für das Mannschaftstraining gibt.

Tuchel über Hernández: "Ganz klarer Führungsspieler"

Tuchel schwärmte: "Es ist jeden Tag sehr beeindruckend, wie professionell er es macht. Man kann jetzt sagen, dass wir das auch erwarten. Das ist auch zum Teil so, aber es gehört ein bisschen mehr dazu. Er ist nicht nur da, sondern hat immer ein Lachen im Gesicht, ist immer positiv."

Sobald Hernández einen Raum betrete, "spürst du seine Persönlichkeit. Seine Art steckt andere auch an, obwohl er selbst viele Monate in einer echt bescheidenen Situation verharrt", so Tuchel: "Das macht es sehr besonders. Er ist ein ganz klarer Führungsspieler."

Klar ist für den Münchner Cheftrainer, dass der 33-fache Nationalspieler und Weltmeister von 2018 auch in der nächsten Saison das Trikot des FC Bayern trägt. Trotz zuletzt aufkeimender Gerüchte über einen möglichen Sommer-Wechsel zu PSG läuft alles auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung hinaus.

Jene Pläne hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic schon im vergangenen Dezember durchblicken lassen. Laut "Sky" wird das neue Arbeitspapier des Münchner Rekordtransfers bis 2027 gültig sein.