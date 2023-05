BVB-Star räumt mit "Lügen" auf - Verlängerung dank Terzic

IMAGO/Revierfoto

Youssoufa Moukoko hält große Stücke auf BVB-Trainer Edin Terzic

Youssoufa Moukoko blickt auf eine schon jetzt turbulente Spielzeit bei Borussia Dortmund zurück. Der BVB-Angreifer führt einige schwere Momente auch auf den wochenlangen Wirbel um seine Vertragsverlängerung zurück.

"Heute bist du oben, dann bist du unten", stellt Youssoufa Moukoko im Gespräch mit "Ruhr Nachrichten" heraus. Der 18-Jährige hat in der Saison 2023/24 zahlreiche Erfahrungen gesammelt - einige positive wie negative.

Zu den Highlights zählt zweifelsohne der Durchbruch als Stammkraft beim BVB in der Hinrunde sowie das anschließende Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Dann kam die Nominierung für die WM in Katar, "das war einer der schönsten Momente in meinem Leben", so das Dortmunder Supertalent.

Zu den weniger schönen Momenten zählt derweil "das Theater" um Moukokos Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund, die sich rund um die Weltmeisterschaft wie Kaugummi zog. "Natürlich macht das etwas mit einem Spieler, natürlich denkt man darüber nach", erklärte sich der Angreifer zugleich seine Schwächephase im Januar.

Zeitgleich kam auch noch Sebastién Haller zurück: "So läuft das im Profifußball: Wenn einer seine Chance nicht nutzt, wartet schon der nächste. Haller hat das sehr gut gemacht."

Moukoko: "Es wurden medial einige Lügen über mich verbreitet"

Bezüglich des Wirbels um seinen Verbleib bei den Schwarz-Gelben - Moukoko unterzeichnete letzten Endes einen hochdotierten Vertrag bis 2026 - habe er sich "gewundert, wie negativ über mich berichtet wurde".

Moukoko stellte klar: "Es wurden medial einige Lügen über mich verbreitet." Er habe sich lediglich "Gedanken darüber gemacht, wie der Verein mit mir plant, welche Spielanteile ich künftig haben würde, wenn wir weiterhin nur mit einer Spitzen spielen und Sebastién Haller wieder fit ist. Natürlich waren auch andere Vereine interessiert, die mit zwei Stürmern spielen und bei denen ich größere Chancen auf einen Stammplatz gehabt hätte".

Seine Entscheidung habe aber "eigentlich von Anfang an" festgestanden, so Moukoko: "Ich will hier in Dortmund spielen. Ich bin hier noch lange nicht fertig. Ich habe einen Trainer, der mir vertraut und der ehrlich zu mir ist."

Moukoko riet selbst zu Jokerrolle beim BVB

Edin Terzic und Co-Trainer Sebastian Geppert seien "ein wichtiger Teil meiner Entscheidung, weil die beiden einfach ehrlich mit mir umgehen. Ich habe schon ein paar Trainer erlebt, aber Edin ist komplett anders".

Das Vertrauen und die Ehrlichkeit funktioniere in beide Richtungen. Nach seiner Syndesmosebandverletzung, die er sich im Spiel gegen Werder Bremen zugezogen und durch die er sieben Pflichtspiele verpasst hatte, habe Moukoko seinem Trainer offen gesagt, er sei "noch nicht bei 100 Prozent" und habe vorgeschlagen, "als Joker reinzukommen. Diese Ehrlichkeit macht unsere Beziehung aus".

Auch aufgrund seiner Verletzung habe Moukoko nicht seine "beste Saison gespielt", gab der Angreifer unumwunden zu. "Aber ich sage: die wird noch kommen. Ich bin jung, ich bin hungrig und fest davon überzeugt, dass ich irgendwann mal 25 oder 30 Tore schießen werde. Ich glaube an meine Qualitäten."

Mit sieben Toren in der Bundesliga ist Youssoufa Moukoko gemeinsam mit Sebastién Haller der viertbeste Torschütze des BVB in dieser Spielzeit. Seinen letzten Treffer erzielte Moukoko Anfang April gegen den 1. FC Union Berlin.