Transfer-Hammer? FC Bayern angeblich mit Top-Stürmer einig

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Jubelt Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani bald auch für den FC Bayern?

Der FC Bayern sucht händeringend nach einem neuen Mittelstürmer. Nun soll der deutsche Rekordmeister angeblich einen großen Schritt weitergekommen sein: Die Münchner sollen eine Einigung mit dem Wunschspieler erzielt haben.

Der FC Bayern hat sich angeblich mit Mittelstürmer und Top-Kandidat Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt auf einen Transfer im Sommer geeinigt. Das behauptet der selbsternannte Transfer-Insider Pedro Almeida aus Portugal bei Twitter.

Der Franzose will demnach zur neuen Saison für den Münchner Branchenprimus auflaufen, obwohl sein Vertrag bei der SGE eigentlich noch langfristig bis 2027 datiert ist. Ob es zum angedachten Mega-Transfer kommt, hänge nun von den beiden Bundesligisten ab. Gespräche zwischen den Verantwortlichen des FC Bayern und von Eintracht Frankfurt seien Almeida zufolge jedoch in vollem Gang.

Knackpunkt in den Verhandlungen wird zweifelsfrei die Höhe der Ablösesumme sein. Eintracht Frankfurt wird seinen Top-Scorer (14 Tore und zwölf Vorlagen in der Bundesliga-Saison 2022/23) sicher nicht ohne Weiteres zum Liga-Konkurrenten ziehen lassen. Der "kicker" hatte zuletzt von einem Gesamtpaket in dreistelliger Millionenhöhe berichtet, die "Frankfurter Rundschau" bezifferte einen möglichen Deal am vergangenen Montag auf 120 Millionen Euro.

Tausch-Geschäft für Eintracht Frankfurt denkbar?

Nicht unerheblich ist für die SGE-Bosse die Frage, wer Kolo Muani in der kommenden Spielzeit im Angriff der Hessen ersetzen könnte. Daher hatte auch der "kicker" zuletzt Gerüchte aufgegriffen, nach denen ein Tauschgeschäft möglich wäre - etwa mit Paris Saint-Germain. Dort steht Stürmer Hugo Ekitiké angeblich auf der Liste der Abschiedskandidaten.

Beim FC Bayern ist die Neubesetzung im Sturmzentrum derweil für die neue Saison von zentraler Bedeutung. Trotz der vor allem in der Hinrunde teils überragenden Leistungen von Eric Maxim Choupo-Moting ist das Experiment der Münchner, keinen direkten Ersatz für Robert Lewandowski verpflichtet zu haben, gescheitert.

FC Bayern kündigt Investitionen an

Nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City hatte Klub-Präsident Herbert Hainer eingeräumt: "Es ist offensichtlich, dass wir im Moment zu wenig Tore machen, dass wir den Stürmer, der die Dinger vorne reinhaut, nicht haben. Das ist das, was uns im Moment fehlt."

Zudem kündigte er an: "Wir unterhalten uns im Sommer, welche Möglichkeiten es da gibt. Da wird der Trainer mitsprechen, die sportliche Leitung, da setzen wir uns hin. Gehen sie aber davon aus, dass wir die Mannschaft so verstärken, dass wir wieder um die Champions League und die Titel mitspielen können. Wenn sie mir den nennen könnten, der sofort einschlägt, dann würden wir den sofort kaufen."