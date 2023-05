Gewissheit in der Bellingham-Frage

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Jude Bellingham wird dem BVB wohl in Augsburg fehlen

Borussia Dortmund bangte lange um seinen Mittelfeldmotor Jude Bellingham. Am Freitag hatte BVB-Trainer Edin Terzic einen Einsatz des 19-Jährigen im Bundesliga-Duell beim FC Augsburg noch offen gelassen. Einen Tag später gibt es nun Gewissheit.

Jude Bellingham wird das letzte Auswärtsspiel von Borussia Dortmund in dieser Saison verpassen. Der Engländer hat auch am Abschlusstraining am Samstagvormittag nicht teilnehmen können, ein Einsatz ist ausgeschlossen. Daher saß Bellingham am Nachmittag auch nicht im Flugzeug, das sich auf den Weg in den Süden gemacht hat. Erstmals im Profikader steht dafür das belgische Talent Julien Duranville

Cheftrainer Edin Terzic, der Bellinghams Verletzung zunächst heruntergespielt hatte, hatte am Freitag durchblicken lassen, dass er seinen Superstar nicht spielen lässt, sollte er in dieser Woche kein einziges Mannschaftstraining absolvieren können. "Komplett ohne Teamtraining wird es schwer", so der 40-Jährige deutlich: "Es bringt nichts, wenn ich ihn aufs Feld schicke und er nach vier Minuten sagt, dass es nicht geht."

Zudem machte Terzic klar, dass der BVB über gleich mehrere Optionen im zentralen Mittelfeld verfügt, um Bellingham in Augsburg zu ersetzen. "Marco Reus, Giovanni Reyna oder Salih Özcan haben diese Position sehr häufig gespielt", nannte er die Dortmunder Kandidaten, die zuletzt auf der Bank gesessen hatten und lediglich als Einwechselspieler in Spiel gekommen waren.

BVB-Star Bellingham von Knieproblemen geplagt

Der Ausfall von Jude Bellingham trifft Borussia Dortmund dennoch schwer. Der heiß umworbene Führungsspieler zeigte sich in den vergangenen Wochen in bestechender Form. Gegen Gladbach (5:2) übernahm er die Verantwortung und verwandelte einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0, gegen den VfL Wolfsburg (6:0) erzielte er gar zwei Treffer. Insgesamt steht Bellingham bei herausragenden acht Tore und fünf Vorlagen in 31 Bundesliga-Spielen.

Bei der Verletzung handelt es sich um neuerliche Probleme am rechten Knie. Seit Monaten schon plagt sich der Youngster derweil mit Beschwerden am linken Knie herum, weshalb er die Spiele mit einer Bandage bestreitet.