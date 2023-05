Rücktritt bei City? Guardiola lässt Zukunft offen

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Pep Guardiola will seine Amtszeit bei Manchester City krönen

Im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand kann Pep Guardiola Anfang Juni seine Amtszeit bei Manchester City krönen. Sollte es dazu kommen, ist offenbar ein Rücktritt des Star-Trainers nicht undenkbar.

Im Interview mit dem englischen TV-Sender "Sky Sports" vermied Guardiola zumindest ein klares Bekenntnis, im Falle des Triple-Gewinns bei den Skyblues zu bleiben.

"Zuerst einmal müssen wir es gewinnen. Danach können Sie mich erneut fragen, wie ich mich fühle und was ich denke", wich der frühere Coach des FC Bayern der Frage nach seiner Zukunft aus.

Manchester City war am Mittwoch durch einen furiosen 4:0-Triumph über Real Madrid zum zweiten Mal nach 2021 ins Finale der Königsklasse eingezogen. Gegen Inter Mailand ist das englische Top-Team nun klarer Favorit.

"Was wird passieren gegen eine italienische Mannschaft, die sich nicht als Favoriten sieht? Das sind die Dinge, über die ich nachdenke. Und gewiss, falls wir gewinnen, werde ich es euch sagen", erklärte Guardiola seine aktuellen Überlegungen.

Gewinnt Manchester City noch drei Titel?

Neben der Champions League könnte seine Mannschaft im Saisonfinale sogar noch zwei weitere Titel gewinnen. In der Premier League legte man jüngst eine beeindruckende Aufholjagd hin und fing Spitzenreiter Arsenal noch ab.

Schon am Sonntag kann sich City mit einem Sieg gegen den FC Chelsea die dritte Meisterschaft in Serie sichern. Zudem steht am 3. Juni noch das FA-Cup-Endspiel gegen Manchester United an.

"Wir sind noch drei Spiele davon entfernt und wir brauchen alle Wettbewerbe, um es zu schaffen", betonte Guardiola mit Blick auf einen möglichen Gewinn des Triples.

Die Barca-Ikone hatte 2016 bei Manchester City unterschrieben. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2025. Schon jetzt ist es der längste Zeitraum, den er als Coach je bei einem Klub verbracht hat. Den FC Barcelona betreute er einst vier Jahre, beim FC Bayern war nach sogar schon nach drei Saisons Schluss.