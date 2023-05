Bielefeld verpasst Sprung auf Nichtabstiegsplatz

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Trainer Koschinat muss mit Bielefeld weiter zittern

Erstliga-Absteiger Arminia Bielefeld steht auch eine Klasse tiefer mit dem Rücken zur Wand.

Am 33. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga kam die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat im Ostwestfalen-Derby gegen den SC Paderborn über ein 2:2 (2:1) nicht hinaus und geht vom Relegationsplatz 16 in den letzten Spieltag am Sonntag kommender Woche. Dann geht es zum bereits geretteten 1. FC Magdeburg.

"Das Spiel darf niemals unentschieden ausgehen", haderte Bielefelds Rekordtorschütze Fabian Klos am "Sky"-Mikrofon: "Wir kassieren aus einer gegnerischen Chance zwei Tore. Dass wir es nicht geschafft haben zu gewinnen, lag nur an uns."

Bryan Lasme (8.) und der frühere Paderborner Sebastian Vasiliadis (36.) schossen die Arminen zweimal in Führung. Paderborn, das mit einem Sieg zumindest seine mathematische Minimalchance auf den Aufstiegs-Relegationsplatz drei gewahrt hätte, konterte durch Marvin Pieringer (24.) und Sirlord Conteh (58.).

Die Bielefelder begannen hochkonzentriert und schnürten die Paderborner regelrecht in ihrer Hälfte ein. Allein Lasme (33./ 45.+4) hätte noch vor dem Seitenwechsel für eine beruhigende Führung des DSC sorgen können.

Bei den Treffern der lange zu passiven Gäste agierten die Bielefelder dagegen wie ein Absteiger. Beim ersten Gegentor verpassten es mehrere Arminen-Profis, den Ball zu klären. Beim 2:2 ließ Torwart Martin Fraisl einen ungefährlichen Fernschuss vor die Füße von Conteh abprallen.

Kurz vor Spielende hatte Bielefeld dagegen großes Glück, als Paderborns Denis Srbeny (90.) aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf.