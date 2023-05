Berater enthüllt konkretes Bayern-Interesse an Vlahovic

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Wird beim FC Bayern gehandelt: Dusan Vlahovic von Juventus Turin

Der FC Bayern wird dem Vernehmen nach zur neuen Saison einen Mittelstürmer verpflichten. Während Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani Berichten zufolge als Wunschkandidat gilt, geht der Blick anscheinend auch zu Italiens Rekordmeister Juventus.

Nach Angaben des ehemaligen Fußballprofi und heutigen Spieleragenten Massimo Brambati denkt der FC Bayern München über eine Verpflichtung von Dusan Vlahovic nach. Der Italiener behauptete gegenüber dem Portal "tuttomercatoweb": "Ich weiß, dass drei große Namen, Chelsea, Bayern München und Atlético Madrid, Interesse an Vlahovic haben und dass er im Sommer geopfert wird."

Seinen Informationen zufolge zieht Juve den Verkauf des Mittelstürmers auch deshalb in Betracht, weil Vlahovic keine einfache Spielzeit hinter sich hat. Leistenprobleme machten dem Serben immer wieder zu schaffen, von 35 möglichen Serie-A-Partien absolvierte er nur 26.

Seine Ausbeute von zehn Toren und zwei Vorlagen kommt keineswegs an die hohen Erwartungen heran, die Juventus an den 23-Jährigen stellt. Und da der Turiner "Geldbeutel" nicht mehr allzu prall gefüllt sei, könnte sich ein Verkauf lohnen, so Brambati.

Dusan Vlahovic, der im Januar 2022 für über 80 Millionen Euro aus Florenz verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet wurde, war schon im vergangenen Winter beim FC Bayern als möglicher Transfer-Kandidat gehandelt worden. Sein Berater Darko Ristic hatte im "Corriere dello Sport" damals nichts "ausschließen" wollen.

Ist Vlahovic dem FC Bayern zu teuer?

Der 1,90 Meter große Angreifer würde das gesuchte Profil des deutschen Rekordmeisters mit Sicherheit erfüllen, sorgt er als klassischer Mittelstürmer und ausgestattet mit einer guten Technik doch für reichlich Torgefahr. Seine beste Zeit im italienischen Oberhaus hatte Vlahovic bislang in der Saison 2021/22, als er in der Hinrunde 17 Mal für die Fiorentina und in der Rückrunde sieben Mal für Juventus knipste.

Was den Transfer-Gerüchten zum FC Bayern bislang jedoch stets den Wind aus den Segeln genommen hatte, war der Preis, den die Alte Dame vermeintlich ausrufen würde. Italienischen Medienberichten zufolge fordert Juventus eine dreistellige Millionensumme für den Angreifer.