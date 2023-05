Werder-Angreifer Füllkrug spricht über Zukunft

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Bleibt Füllkrug bei Werder Bremen?

Durch das 1:1 gegen den 1. FC Köln hat Werder Bremen den Klassenerhalt seit Samstagnachmittag in der Tasche. Nach dem Spiel stellte sich SVW-Angreifer Niclas Füllkrug vor die Mikrofone und sprach über seine Zukunft.

Seit Monaten wird Niclas Füllkrug mit einem möglichen Abschied von Werder Bremen in Verbindung gebracht. Kein Wunder! Nachdem er die Grün-Weißen in die Bundesliga geschossen hatte, sorgte er in dieser Saison mit bislang 13 Treffern dafür, dass die Hanseaten den Klassenerhalt mittlerweile sicher haben. Zwar traf der 30-Jährige nicht beim jüngsten Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Köln, danach stand der erfolgreichste Torjäger der Liga aber Rede und Antwort zu seiner Zukunft.

Von "Sky" gefragt, wie es für ihn weitergeht, sagte der Nationalspieler: "Ich habe echt keine Antwort. Ich habe mir auch noch immer keine großen Gedanken dazu gemacht."

In den letzten Wochen war Füllkrug aufgrund von Wadenproblemen ausgefallen, viel Zeit eigentlich, sich zu überlegen, ob er seinen bis 2025 datierten Vertrag an der Weser erfüllen beziehungsweise sogar verlängern will, um mögliche finanzielle Verbesserungen am Kontrakt mitzunehmen. Oder, Variante zwei: Ob er ab Sommer einen neuen Weg geht.

Füllkrug noch ohne Idee?

Doch während der Rehaphase habe er "auch mit meinem Berater nicht gesprochen", teilte Füllkrug mit. Derzeit habe er "keine Tendenz und keine Idee".

Gegen die Kölner war es nicht der nach fünf Spielen zurückgekehrte Füllkrug, sondern Einwechselspieler und Mittelfeldmann Romano Schmid, der in der 73. Minute für den Ausgleich und damit für den endgültigen Klassenerhalt der Bremer sorgte. Füllkrug hingegen blieb unauffällig und musste sich an das Spiel herantasten. "Ich bin da jetzt komplett darüber hinweg", sagte Füllkrug zu seinem gesundheitlichen Zustand und ergänzte: "Das waren für mich total nervige Wochen." Immer wieder war seine Rückkehr erwartet worden, doch die Beschwerden zogen sich in die Länge.

"Wir haben uns unfassbar schwer getan, aber nun sind wir natürlich sehr erleichtert", sagte Werder-Kapitän Marco Friedl nach Abpfiff. Werder habe "in den letzten Wochen immer ordentlich gespielt, aber viele kleine unnötige Fehler gemacht. Dadurch war der Vorsprung in der Tabelle natürlich ziemlich geschrumpft."