"Enttäuschter" Kahn geht mit Bayern-Stars ins Gericht

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Oliver Kahn und dem FC Bayern droht eine Saison ohne Titel

Der FC Bayern muss nach der fünften Saison-Niederlage mehr denn je um die deutsche Meisterschaft zittern. Nicht verwunderlich, dass sich Vorstandschef Oliver Kahn nach dem 1:3 (1:0) im Heimspiel gegen RB Leipzig tief getroffen zeigte.

Tritt der "Katastrophen"-Fall, wie Oliver Kahn den zweiten Platz in der Fußball-Bundesliga bezeichnet hatte, tatsächlich ein? Sollte der BVB am Sonntag (17:30 Uhr) seine Pflichtaufgabe beim FC Augsburg meistern und mit drei Punkten nach Dortmund zurückkehren, hätten es die Münchner am letzten Spieltag nicht mehr in eigener Hand.

Bemerkenswert: Gegen Leipzig hatte der FC Bayern das Geschehen im ersten Durchgang noch im Griff gehabt, der zuletzt gut aufgelegte Serge Gnabry traf nach 25 Minuten nach Vorlage von Thomas Müller zur Führung.

Doch in Halbzeit zwei gab die Elf von Cheftrainer Thomas Tuchel das Spiel völlig aus der Hand, der überragende Konrad Laimer (65.) sowie Christopher Nkunku (76.) und Dominik Szoboszlai (86.) vom Punkt drehten die Partie.

Bayern-Boss Kahn "enttäuscht" über verpasste "Riesenchance"

Angesichts der nächsten herben Pleite war es einmal mehr an Oliver Kahn, mit den Spielern des FC Bayern hart ins Gericht zu gehen. "Es ist ja schon das ein oder andere Mal passiert in dieser Saison, wo man das Gefühl hatte, alles bricht zusammen, wenn ein Gegentor fällt oder die Situation mal schwierig wird, wenn Widerstand entsteht", so der sichtlich mitgenommene Vorstandsvorsitzende am "ZDF"-Mikrofon.

Aus seinem Frust machte er keinerlei Geheimnisse: "Ich bin jetzt erst einmal enttäuscht über das, was ich hier und heute gesehen habe. Enttäuscht darüber, dass wir diese Riesenchance, aus eigener Kraft deutscher Meister werden zu können, heute weggegeben haben."

Kurz nach Spielende hatte sich der stark angezählte Vorstandsboss am "Sky"-Mikrofon derweil kämpferisch gezeigt: "Mein Glaube ist immer da. Ich werde den Teufel tun und hier irgendwas abschenken."