Tuchel rechnet mit Bayern-Stars ab: "Das ist bedenklich"

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel und der FC Bayern stehen vor einer titellosen Saison

Noch hat der FC Bayern die Meisterschaft nicht verspielt, nach dem 1:3 (1:0) gegen RB Leipzig sind die Münchner aber auf dem besten Weg dorthin. Entsprechend angefressen war Trainer Thomas Tuchel nach dem Schlusspfiff.

"Es reicht einfach nicht, 30 Minuten ok zu spielen. Und das soll und darf auch nicht reichen", ärgerte sich Tuchel im "sportstudio"-Interview über den Auftritt seiner Mannschaft, die nach einer soliden Anfangsphase plötzlich und unerklärlich den Faden verlor und die Partie nach und nach aus der Hand gab.

"Das ist so weit unter unserem eigenen Anspruch, dass wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir damit Spiele verlieren", sagte Tuchel über die Leistung seiner Elf, der er einige Versäumnisse vorwarf. So habe in seinen Augen vor dem 1:1 "Zweikampfverhalten und Entschlossenheit" gefehlt, meinte Tuchel zu der "absoluten Schlüsselszene" des Spiels, in der seine Profis viel zu halbherzig agierten.

"Es ist ein Riesenunterschied, wie ich in einen Kopfball gehe, wie ich einen Zweikampf führe, ob ich dem Moment letzter Mann oder vorne bin und ein Tor erzielen möchte", klagte der Trainer über das Abwehrverhalten seiner Spieler vor dem Ausgleich, das er als "natürlich bedenklich" einstufte.

Auch "wie wenig wir uns plötzlich bei eigenem Ballbesitz bewegen" habe ihn erstaunt. Der Trainer resümierte: "Wenn du zwei Elfmeter und so ein Tor weggibst, brauchst du dich nicht wundern."

FC Bayern hatte eine "herausragende Trainingswoche"

Eine Erklärung für den Einbruch seiner Mannschaft hatte Tuchel eine knappe halbe Stunde nach dem Schlusspfiff noch nicht parat. "Ich tue mich gerade schwer, das zu verarbeiten. Es kommt komplett ohne Ankündigung. Wir hatten eine herausragende Trainingswoche, gute Stimmung, die nötige Mischung", rätselte er über den plötzlichen Leistungsabfall.

Sollte der FC Bayern in sieben Tagen tatsächlich ohne einen einzigen Titel in der Hand dastehen, will sich Tuchel nicht verstecken. "Es nicht darum, vor einer Verantwortung wegzulaufen. Wenn wir diese Titel verspielen und ich stehe an der Seitenlinie, bin ich verantwortlich. Sportlich nehme ich das auf meine Kappe", sagte der Trainer, der die Stimmung in München abschließend wie folgt zusammenfasste: "Heute sieht es natürlich sehr bescheiden aus."