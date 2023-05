Nicht nur vom BVB: Hummels liegen "lukrative Angebote" vor

IMAGO/Revierfoto

Der aktuelle Vertrag von Mats Hummels läuft am 30. Juni aus

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kämpft wenige Wochen vor dem Saisonende weiter um seinen Abwehrchef Mats Hummels. Denn: Am BVB-Routinier sollen auch Klubs aus dem Ausland konkretes Interesse zeigen.

Mats Hummels hat "lukrative Angebote" aus Italien und Spanien vorliegen, berichtet "Bild" - ein Umstand, der den aktuellen Vertragspoker durchaus beeinflussen könnte. Der BVB hatte dem 34-Jährigen kürzlich eine Offerte über einen einen neuen Einjahresvertrag vorgelegt, noch ist keine endgültige Entscheidung getroffen worden.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hatte jüngst erst die Hoffnung ausgesprochen, dass Hummels die Tinte unter seinem Angebot bald setzt. "Wir wollen gerne mit Mats verlängern, das weiß er auch. Und Mats weiß auch, dass wir diesbezüglich bald eine Entscheidung brauchen - und am besten vor Saisonende", so der Ex-Kapitän des BVB.

Man sei nach wie vor in "sehr guten Gesprächen". Kehl wisse jedoch auch, dass Hummels grundsätzlich seine nähere Zukunft planen müsse, "da hängen einige Themen dran".

Terzic hofft auf Konkurrenzkampf mit Hummels beim BVB

Neben der Verlängerung beim BVB und einem Wechsel zu einem der vermeintlich interessierten Klubs aus dem Ausland brachte "Bild" nun eine weitere Option ins Spiel: das Karriere-Ende. Sollte Hummels mit Dortmund das große Ziel erreichen und in dieser Saison die Meisterschaft gewinnen, wäre dies ein realistisches Szenario. Der Innenverteidiger wollte sich auf Nachfrage von "Bild" hierzu jedoch nicht äußern.

Was Mats sagt. 🟨 ALLE IN GELB! 🟨 pic.twitter.com/k7RglnpZJL — Borussia Dortmund (@BVB) 21. Mai 2023

Sein Cheftrainer Edin Terzic hatte auf der jüngsten Spieltagspressekonferenz des BVB derweil einmal mehr eine Lanze für seinen Vizekapitän gebrochen.

"Mats ist in dieser Saison der verfügbarste Innenverteidiger. Wir wussten, wir konnten uns immer auf ihn verlassen. Das macht er herausragend gut", so der 40-Jährige. Einen derartigen Konkurrenzkampf, der in dieser Spielzeit durch die guten Hummels-Leistungen in der Innenverteidigung möglich war, wünsche er sich "auch für die kommende".