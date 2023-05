Angebot abgegeben? FC Bayern buhlt um Barca-Juwel

IMAGO/FELIPE MONDINO

Wirbt der FC Bayern um Álex Balde vom FC Barcelona?

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist der FC Bayern angeblich beim FC Barcelona fündig geworden. Ein junger spanischer Nationalspieler soll es dem deutschen Rekordmeister angetan haben. Die Münchner sollen sogar schon vorstellig geworden sein.

Wie der "Transferexperte" Gerard Romero behauptet, hat der FC Bayern ein Angebot für Álex Balde vom FC Barcelona abgegeben. Der 19-jährige Linksverteidiger soll den Münchnern demnach zunächst als Backup für Alphonso Davies dienen und später in dessen Fußstapfen treten. Wie hoch das Angebot des Rekordmeisters war, sagte der Journalist nicht.

Sehr wohl überliefert ist dagegen, dass die Katalanen den Teenager um jeden Preis halten wollen. Eine Vertragsverlängerung bei Barca ist laut Romero daher auch deutlich wahrscheinlicher als ein Wechsel nach München. Baldes aktuelles Arbeitspapier beim neuen spanischen Meister läuft im Sommer 2024 aus.

Ein vielseitiges Juwel für den FC Bayern?

Sollten sich die Münchner tatsächlich um den Jung-Profi bemühen, käme dies nicht überraschend. Balde hat seine Qualitäten in der laufenden Saison erstmals auf Top-Niveau nachhaltig unter Beweis gestellt. Für den FC Barcelona kommt der Außenverteidiger in der aktuellen Spielzeit auf insgesamt 42 Pflichtspieleinsätze. In 34 Spielen davon stand er in der Startelf.

Interessant könnte Balde für den FC Bayern auch aufgrund seiner Vielseitigkeit sein. So kann der Youngster nicht nur die linke, sondern auch die rechte Defensivseite besetzen. Auch im Mittelfeld kam der fünfmalige Nationalspieler schon zum Einsatz.

Im Sommer wird in München ein großer personeller Umbruch erwartet. Nach einer insgesamt enttäuschenden Saison will der Rekordmeister seinen Kader auf mehreren Positionen verändern. Priorität hat dabei die Suche nach einem neuen Stürmer. Aber auch im Abwehr und im Mittelfeld wollen die Münchner nachlegen.