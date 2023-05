Kolo-Muani-Nachfolge: Neue Konkurrenz für Frankfurt

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Hugo Ekitike jubelt mit PSG-Superstar Kylian Mbappé

Randal Kolo Muani von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird immer häufiger mit einem Wechsel zum FC Bayern oder Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Die SGE soll einen möglichen Nachfolger schon ins Visier genommen haben, nun taucht aber offenbar neue Konkurrenz auf.

Die Wechsel-Gerüchte um PSG-Angreifer Hugo Ekitike nehmen an Fahrt auf. Wie das Portal "spox" berichtet, hat es nicht mehr länger nur Eintracht Frankfurt auf den Mittelstürmer abgesehen. Auch RB Leipzig, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg beobachten demnach die Situation derzeit ganz genau. Aus dem Quartett habe Leverkusen gar die größte Chance, Ekitike im Sommer zu bekommen.

Der junge Angreifer ist zwar lediglich von Ligue-1-Konkurrent Reims an Paris Saint-Germain ausgeliehen, allerdings sei eine Kaufpflicht vereinbart worden, die greift, wenn der französische Topklub in dieser Saison mindestens Zweiter wird. Laut dem Bericht liegt die Summe bei 35 Millionen Euro.

Ob es für den 20-Jährigen anschließend auch bei PSG weitergeht, ist angeblich noch nicht entschieden. Nach Angaben der "L'Équipe" könnte Ekitike nämlich in einem Deal mit Eintracht Frankfurt eine wichtige Rolle spielen.

Ekitike kommt bei PSG noch nicht in Fahrt

PSG wird neben dem FC Bayern als größter Interessent an SGE-Star Randal Kolo Muani gehandelt. Ein Modell, das die französische Zeitung zuletzt offenlegte: Kolo Muani wechselt im Sommer zu PSG, im Gegenzug streift Ekitike künftig das Trikot mit dem Adler über. Zusätzlich würde eine satte Millionenzahlen nach Frankfurt wandern.

Zuletzt hatte auch der "kicker" die Spekulationen um einen möglichen Spielertausch mit Paris Saint-Germain aufgenommen. Das Gesamtpaket soll für die Eintracht am Ende in dreistelliger Millionenhöhe liegen, heißt es.

Im Pariser Star-Ensemble hatte sich der vierfache französische U21-Nationalspieler Hugo Ekitike in seiner Leih-Saison nicht wirklich durchsetzen können. Nach seiner Aufsehen erregenden letzten Spielzeit mit zehn Treffern für Stade Reims kommt er in 2022/23 lediglich auf drei Tore in 23 Spielen.