Tuchel lässt mit Nagelsmann-Aussage aufhorchen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel und der FC Bayer blicken nun mit bangem Blick in Richtung BVB

Thomas Tuchel wirkte nach dem nächsten Offenbarungseid des FC Bayern in der Bundesliga ratlos. Zwar betonte der Münchner Cheftrainer, er trage die "Verantwortung", eine Aussage über die Arbeit seines Vorgängers Julian Nagelsmann überrascht dennoch.

Mit öffentlichen Aussagen zu Julian Nagelsmann und dessen Wirken beim FC Bayern hat sich Thomas Tuchel seit seiner Ankunft in München stets betont zurückgehalten. Und somit waren bislang auch nie kritische Worte über seinen Vorgänger zu vernehmen gewesen.

Nach dem 1:3 (1:0) im letzten Heimspiel der Saison gegen RB Leipzig ließ Thomas Tuchel jedoch mit einem neuen Ton aufhorchen. Denn der 49-Jährige wird bei "Bild" mit den Worten zitiert: "Wenn alles in Ordnung gewesen wäre, hätte man den Trainer nicht wechseln müssen."

Das Boulevardblatt wertete die Aussage prompt als "erste Spitze gegen Nagelsmann". Der Tenor: Im Kader des FC Bayern lägen derart viele Probleme begraben, dass Tuchel sie in der Kürze der Zeit unmöglich alle beheben konnte.

Bayern-Trainer Tuchel völlig ratlos

Auf der Pressekonferenz am Samstagabend hatte sich der neue Bayern-Trainer bereits ratlos gezeigt. "Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll", so ein sichtlich resignierter Tuchel: "Unser Spiel wird so fehlerhaft." Nach der 30. Minute habe sein Team "alles vermissen" lassen und den Sieg selbst "aus der Hand gegeben".

Gleichzeitig wächst auch der Druck auf Thomas Tuchel immer weiter an, könnte er schließlich derjenige sein, der mit dem FC Bayern insgesamt drei Titelchancen vergibt. Für die Münchner wäre es die erste titellose Saison seit 2012.

Rückendeckung hatte Tuchel trotz der nächsten Niederlage in der Bundesliga derweil von Sportvorstand Hasan Salihamidzic erhalten, der einmal mehr die Freistellung von Julian Nagelsmann als richtige Entscheidung wertete.

"Wir haben es uns längere Zeit angeschaut und waren der Meinung, dass es sein muss", sagte der langjährige Bayern-Profi am Samstagabend. Unter dem Strich könne man vielleicht sagen, dass es nichts gebracht habe, aber Thomas Tuchel leiste gute Arbeit. "Thomas Tuchel braucht mit der Mannschaft die Vorbereitung, dann wird alles besser laufen."