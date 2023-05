Medien: FC Bayern verliert Top-Torjäger an Gladbach

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Grant-Leon Ranos wechselt wohl vom FC Bayern nach Gladbach

Verliert der FC Bayern einen seiner erfolgreichsten Nachwuchsstürmer? Medienberichten zufolge könnte es so weit kommen. Profiteur ist demnach Borussia Mönchengladbach.

Wie der TV-Sender "Sky" am Sonntag berichtet, steht der 19-jährige Grant-Leon Ranos kurz vor einem Wechsel vom FC Bayern zu den Fohlen. Noch sei zwar nichts unterschrieben, der Deal befinde sich allerdings schon im fortgeschrittenen Stadium. So ist bereits die Rede von einer Vertragslaufzeit von vier Jahren.

Noch vor dem letzten Bundesligaspieltag soll der Transfer laut "Sky" eingetütet werden. Treibende Kraft hinter dem Deal ist demnach Gladbach-Manager Roland Virkus.

Auch weitere Medien berichteten über den bevorstehenden Wechsel.

Sollte Ranos den FC Bayern verlassen, würde die zweite Mannschaft ihren mit Abstand erfolgreichsten Torjäger verlieren. Einen Spieltag vor dem Saisonende steht der 19-Jährige nach 37 Partien bei starken 20 Toren. In der klubinternen Torschützenliste ist er damit mit deutlichem Vorsprung auf Timo Kern (12) die Nummer eins. In der Torschützenliste der Regionalliga Bayern reicht seine Ausbeute aktuell zum vierten Platz.

FC Bayern kassierte keine Ablösesumme

Schon in der Saison 2021/22 deutete der Deutsch-Armenier sein Potenzial an, als er in der A-Junioren-Bundesliga in 17 Spielen elf Tore erzielte.

Unglücklich für den FC Bayern: Ranos wird der Klub ablösefrei verlassen. Sein Vertrag läuft Ende der Saison aus. Das dürfte allen voran Cheftrainer Holger Seitz ärgern, der seinen Stürmer noch vor wenigen Tagen explizit lobte und gegenüber "Sport1" erklärte: "Er ist unser bester Torschütze, aber auch als Vorbereiter ist er sehr wertvoll für die Mannschaft."

Neben Borussia Mönchengladbach wurde Ranos zuletzt auch mit einem Wechsel zu Zweitligist Hannover 96 in Verbindung gebracht. Bei den Niedersachsen hatte der Teenager seine Laufbahn einst begonnen. Nun sieht es so aus, als ob die Fohlen den 96ern einen Strich durch die Rechnung machen und zur neuen sportlichen Heimat des Stürmers werden.