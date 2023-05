Nürnberg muss in der 2. Liga weiter zittern

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Weiter Zittern beim 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg muss im Kampf um den direkten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bis zum Ende zittern.

Der Club kam gegen Hansa Rostock im letzten Heimspiel der Saison nicht über ein 0:0 hinaus und könnte am 34. Spieltag bei nur zwei Punkten Vorsprung noch auf den Relegationsplatz abrutschen.

Im Saisonfinale beim SC Paderborn kämpft die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking (36 Punkte) im Fernduell mit Arminia Bielefeld (34) um den direkten Klassenerhalt.

Die Arminia gastiert zeitgleich beim 1. FC Magdeburg, auch Eintracht Braunschweig (36) könnte noch auf den 16. Platz zurückfallen.

Rostock dagegen hat nach nun 13 Punkten aus den jüngsten fünf Partien die letzten noch verbliebenen Abstiegssorgen abgelegt und ist endgültig gerettet.

"Wir haben die Möglichkeit, zumindest das Minimalziel zu erreichen", sagte Hecking vor dem Spiel. Seine Mannschaft zeigte sich in der ersten Halbzeit durchaus bemüht, diese zu nutzen, konnte ihre Überlegenheit aber nur selten in gefährliche Situationen ummünzen.

Stattdessen kam Rostock immer wieder durch Konter und Standards gefährlich vor das gegnerische Tor, der vermeintliche Führungstreffer von Damian Roßbach (45.+4) wurde vom Videoschiedsrichter wegen einer Abseitsstellung einkassiert.

Auch in der zweiten Halbzeit übernahm Nürnberg die Spielkontrolle und trat nun auch offensiv vermehrt in Erscheinung. Rostock zog sich dagegen zunehmend in die eigene Hälfte zurück und verteidigte so das Unentschieden.