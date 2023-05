Ausfall im Titel-Finale? Bellingham äußert sich

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Jude Bellingham fehlt dem BVB beim FC Augsburg

Hoffnung für Borussia Dortmund: Jude Bellingham will dem BVB nach seinem Ausfall im Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Sonntag am letzten Spieltag gegen den FSV Mainz 05 wieder zur Verfügung stehen.

"Ich bin am Boden zerstört, dass ich heute nicht dabei sein kann, und tue alles, um nächste Woche wieder zur Verfügung zu stehen", schrieb der englische Nationalspieler bei Twitter vor der Partie beim FCA. "Dortmund-Fans, egal wo ihr seid, lasst uns heute alle zusammen positiv sein und die Mannschaft in diesem wichtigen Spiel unterstützen. Auf geht's Jungs!!! Heja BVB!!!"

Bellingham bereitet eine Knieblessur aus dem vergangenen Spiel gegen Mönchengladbach (5:2) weiterhin Probleme. In dieser Woche konnte er keine Trainingseinheit absolvieren.

"Er hat noch Schmerzen", hatte Trainer Edin Terzic am Freitag gesagt und bereits wenig Hoffnung auf einen Einsatz von Bellingham geäußert. "Wir hatten die Hoffnung, dass sich die Beschwerden wieder legen. Aber das ist nicht passiert."