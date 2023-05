FC Bayern beginnt Aufarbeitung seiner Horror-Saison

IMAGO/Revierfoto

Uli Hoeneß zieht beim FC Bayern intern die Strippen

Nach einer für seine Verhältnisse katastrophalen Saison könnten beim FC Bayern schon zeitnah Konsequenzen erfolgen. Intern soll es Kritik an der Arbeit von Ex-Trainer Julian Nagelsmann geben.

Wie der "kicker" berichtet, startet der deutsche Rekordmeister bereits in dieser Woche, also noch vor dem letzten Bundesliga-Spieltag und der finalen Partie beim 1. FC Köln, die Aufarbeitung der zurückliegenden Monate.

Zentraler Figur dabei dürfte Ehrenpräsident Uli Hoeneß sein, schreibt das Fachmagazin. Der langjährige Manager und Vereinspräsident des FC Bayern hält sich mit öffentlichen Aussagen zwar derzeit zurück. Im Hintergrund soll er in seiner Rolle als Aufsichtsratsmitglied aber weiterhin die Strippen ziehen.

Kritik gibt es in der Führungsetage laut "kicker" an der Arbeit des Ende März freigestellten Ex-Cheftrainers Julian Nagelsmann und einer "ungenügenden Vorbereitung" in der WM-Pause. Vier Wochen Urlaub für die Profis des FC Bayern seien im Nachhinein betrachtet zu viel gewesen, heißt es. Zudem wird demnach auch das lange freie Wochenende nach der ersten englischen Woche zum Jahresauftakt bei den Granden an der Säbener Straße kritisch gesehen.

FC Bayern droht titellose Saison

Zuletzt waren vermehrt Zweifel am Fitness-Zustand der Münchner Profis laut geworden. Nagelsmanns Nachfolger Thomas Tuchel hatte seinen Vorgänger bislang zwar nicht explizit kritisiert, sich aber nach dem 1:3-Debakel gegen RB Leipzig am Wochenende eine erste Spitze gegen ihn erlaubt ("Wenn alles in Ordnung gewesen wäre, hätte man den Trainer nicht wechseln müssen").

Nach dem Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals und dem K.o. im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City droht dem FC Bayern die erste titellose Saison seit 2011/2012.

In der Bundesliga haben die Münchner vor dem finalen Spieltag zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund. Mit einem Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 ist der BVB durch, unabhängig vom Ergebnis der Partie des FC Bayern beim 1. FC Köln.