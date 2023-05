Watzke fordert Titelfokus: "Ohne Rücksicht auf Verluste"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Hans-Joachim Watzke (r.) jubelte mit BVB-Berater Matthias Sammer (M.) in Augsburg

Ein Sieg fehlt Borussia Dortmund noch, um nach elf Jahren tatsächlich wieder Deutscher Meister werden zu können. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeigte sich am Sonntagabend nach dem Auswärtssieg beim FC Augsburg euphorisiert und rief die Woche der Wahrheit aus.

"Es ist ein schönes Gefühl, gerade wenn man weiß, wie schwierig es in Augsburg ist. Sie haben sich auch mit zehn Mann in alles reingeschmissen", meinte Watzke am "DAZN"-Mikrofon nach dem 3:0-Erfolg bei den Augsburgern, die auch nach dem 33. Spieltag noch immer nicht gesichert sind.

"Wir freuen uns jetzt auf das Finale zu Hause vor 81.000, die entsprechend aus dem Haus sein werden. Das haben uns hart erarbeitet", blickte der BVB-Boss bereits auf den kommenden Samstag, wenn es im heimischen Signal Iduna Park um den ersten Meistertitel seit 2012 für die Westfalen geht.

Die Marschroute für die kommenden Trainingstage gab Watzke seinen Schwarz-Gelben auch gleich mit auf den Weg: "Ich habe den Jungs gesagt, dass wir noch eine Woche durchziehen müssen – ohne Rücksicht auf Verluste."

Watzke erinnert an Ausgangslage beim BVB

Zudem erinnerte der 63-Jährige an die herausragende Aufholjagd der Dortmunder Borussia, die am Samstag ab 15:30 Uhr nun vor dem krönenden Abschluss steht. Beim Bundesliga-Restart nach der WM-Pause hatte der BVB nur auf Tabellenplatz 6 rangiert, mit neun Punkten Rückstand auf Rekordmeister FC Bayern.

"Als wir im Januar in Marbella (im Winter-Trainingslager, Anm. d. Red.) waren: Wenn wir da prophezeit hätten, dass wir am 33. Spieltag mit zwei Punkten Tabellenführer sind, hättet ihr uns wahrscheinlich wieder mal für bescheuert erklärt", frotzelte Watzke, unter dessen Führung der Klub nun seine dritte Deutsche Meisterschaft einfahren kann.

Das 3:0 in Augsburg hatte der Geschäftsführer der Dortmund live vor Ort im Stadion miterlebt und sich dabei euphorisch und jubelnd neben Präsident Reinhold Lunow und dem externen Berater Matthias Sammer gezeigt. Wieder mit dabei: Watzkes Glücks-Pulli!