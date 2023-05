Heynckes: CL-Sieg nach "größter Enttäuschung meines Lebens"

IMAGO/Witters Sport-USA TODAY Sports

Jupp Heynckes gewann 2013 die Champions League mit dem FC Bayern

Mit dem ersten deutsch-deutschen Champions-League-Finale 2013 schrieben der FC Bayern und Borussia Dortmund vor zehn Jahren Fußballgeschichte. Für den damaligen Bayern-Trainer Jupp Heynckes bedeutete der 2:1-Sieg in Wembley gegen den BVB die Krönung seiner ohnehin schon herausragenden Karriere. Zum runden zehnjährigen Jubiläum des Titelgewinns in der Königsklasse erinnerte sich die Vereinsikone an die größten Momente rund um die Partie.

Die größte Motivation zogen sowohl Heynckes als auch die Mannschaft des FC Bayern aus der ein Jahr zuvor erlittenen Schmach im "Finale dahoam" gegen den FC Chelsea. Damals hatten die Münchner auf dramatische Art und Weise im Elfmeterschießen das Champions-League-Endspiel verloren.

"Vom ersten Trainingstag an war zu spüren, dass jeder Einzelne – Mannschaft, Staff, Trainercrew, der gesamte Verein – diese schmerzliche Niederlage korrigieren wollte. Nie in meinem langen Trainerleben habe ich ein Team erlebt, das so professionell, konsequent und ambitioniert auf ein Ziel hingearbeitet hat", schrieb Heynckes in einem "kicker"-Gastbeitrag.

"Wie so oft in meinem Leben hatte ich aus der größten Enttäuschung meines Lebens, dem Finale dahoam, die größte Motivation und Kraft gefiltert", fügte der mittlerweile 78-Jährige hinzu.

Heynckes über "sagenhafte Momente des Glücks"

Für den langjährigen Bayern-Cheftrainer verkörperte seine damalige Mannschaft alle wichtigen Attribute, die es für Triumphe auf aller höchstem Niveau im Sport benötigt.

Über seine einstigen Stars hat Heynckes auch zehn Jahre später nur lobende Worte übrig: "Sie waren der lebende und wieder einmal erbrachte Beweis, dass im Fußball die größten Erfolge nur mit innerbetrieblicher Harmonie, Teamwork und Respekt füreinander möglich sind. Mein seinerzeit proklamiertes Karriereende nach knapp 50 Jahren im Profifußball hatte die optimale Abrundung erfahren."

Den Champions-League-Sieg 2013 bezeichnete Heynckes als einen "sagenhaften Moment des Glücks", wie er ihn zuvor auch schon bei seiner ersten Deutschen Meisterschaft 1971 mit Borussia Mönchengladbach sowie dem Königsklassen-Triumph 1998 mit Real Madrid erfahren habe.