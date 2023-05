"Geniale Truppe": Schweinsteiger schwärmt vom BVB

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Bastian Schweinstiger feierte mit dem FC Bayern einst große Erfolge

Im deutschen Finale gegen den BVB erfüllte sich der FC Bayern 2013 den langjährigen Traum vom Champions-League-Titel. Für Bastian Schweinsteiger ist es noch immer ein Spiel mit Symbolcharakter - und eines, an dem sich der deutsche Fußball heute messen lassen müsse.

"Neben den Bayern zeigten sich die Dortmunder auf eine unglaubliche Art in der Königsklasse. Da müssen die deutschen Klubs wieder hinkommen", forderte der 38-Jährige im Gespräch mit dem "kicker".

Die Münchner hatten 2013 das Endspiel im Londoner Wembley-Stadion in letzter Minute mit 2:1 gewonnen. In den letzten Jahren taten sich dann vor allem die Dortmunder schwer, an diese Saison anzuknüpfen.

Während der FC Bayern den Triumph in der Königsklasse 2020 wiederholte, schaffte es der BVB seit dem Finale von 2013 nicht mehr über das Viertelfinale hinaus.

Laut Schweinsteiger gibt es für die unterschiedliche Entwicklung einen einfachen Grund. "Die Dortmunder mussten halt Spieler verkaufen." Auch sonst gingen "die finanziellen Möglichkeiten heute enorm auseinander", befand der Weltmeister von 2014.

Schweinsteiger: Besondere Geschichte für den FC Bayern

Umso höher schätzte es Schweinsteiger ein, dass die Borussia 2013 überhaupt im Endspiel stand. "Der BVB hat es 2012/13 mit seiner tollen Einstellung auch geschafft. Jürgen Klopp stellte eine geniale und schwer zu bespielende Truppe zusammen", schwärmte er.

Für den FC Bayern hatte die Partie damals nach dem verlorenen Finale dahoam im Vorjahr gegen den FC Chelsea derweil ihre ganz eigene Geschichte.

"Schon 2012 waren wir die beste Mannschaft Europas gewesen, haben uns aber nicht gekrönt. Im Finale dahoam war auch das Schicksal gegen uns", erinnerte Schweinsteiger.

Das Team habe deshalb gegen den BVB großen Druck verspürt. "Nicht auszudenken, wenn wir wieder nicht gewonnen hätten. Wir hatten eindeutig mehr zu verlieren als Dortmund", so Schweinsteiger: "Aber die Kunst unserer Mannschaft war in diesem Spiel, dass wir uns gegen Widerstände wehren konnten. Als ich an jenem Tag aufstand, wusste ich, dass wir gewinnen werden."