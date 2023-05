FC Bayern hinterlegt wohl Interesse an Vlahovic

IMAGO

Dusan Vlahovic könnte für den FC Bayern eine heiße Personalie werden

Die Gerüchte um ein mögliches Interesse des FC Bayern an Mittelstürmer Dusan Vlahovic keimen schon seit einem Jahr immer wieder auf, werden mal mehr und mal weniger heiß diskutiert. Mittlerweile sollen die Münchner tatsächlich bei Juventus Turin angefragt haben.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Nach Informationen des italienischen Senders "Sky Sport" soll der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga mittlerweile ein erstes, informelles Interesse an dem Torjäger hinterlegt haben.

Laut dem "Sky"-Bericht habe es zwar noch keine direkten Gespräche, geschweige denn ein konkretes Angebot für Vlahovic gegeben. Zumindest wissen die Juve-Bosse kurz vor der Transferphase nun aber sicher über das Münchner Interesse an Vlahovic Bescheid und erwarten für den Sommer eine Offerte für den 23-Jährigen.

Zuvor hieß es in übereinstimmenden Medienberichten bereits, dass der FC Bayern als einer von gleich mehreren europäischen Topklubs heiß auf den serbischen Stürmerstar ist. Neben den Münchnern wurden zuletzt auch der FC Chelsea aus England sowie Atlético Madrid aus Spanien gehandelt.

Vlahovic galt bis zuletzt noch als zu teuer für den FC Bayern. 80 Millionen Euro Ablöse hatte der gebürtige Belgrader vor eineinhalb Jahren gekostet. Laut eines "ESPN"-Berichts soll der FC Chelsea ein ebenso hohes Angebot mittlerweile in Richtung Juventus Turin gesendet haben.

Sollten die Münchner also wirklich in die Vollen gehen bei Vlahovic, wäre wohl in jedem Fall eine neue vereinsinterne Rekordablöse fällig. Diese liegt aktuell noch bei Lucas Hernández, der im Sommer 2019 ebenfalls 80 Millionen Euro gekostet hatte.

Vlahovic wurde in der laufenden Spielzeit immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und bringt es auf vergleichsweise dürftige zehn Saisontore in der Serie A.