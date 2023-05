Hamann gegen Kahn-Aus: "Sollen ihm eine Chance geben"

IMAGO/Revierfoto

Oliver Kahn steht beim FC Bayern unter Druck

Für den FC Bayern wird die Saison aller Voraussicht nach ohne Titel enden. Längst läuft deshalb die Diskussion über personelle Konsequenzen in der Führungsetage. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hält eine Entlassung von Vorstandschef Oliver Kahn allerdings für einen schweren Fehler.

"Wenn dem Aufsichtsrat etwas nicht passt, sollen sie ihm das sagen und ihm eine Chance geben, es besser zu machen", sagte der 49-Jährige am Sonntag bei "Sky90".

Kahn sei schließlich nicht der erste Bayern-Funktionär, dem Fehler passieren. "Hoeneß und Rummenigge waren 20 Jahre da und haben sicher auch Fehler gemacht", äußerte sich Hamann weiter.

Bei jedem Fehltritt die Entscheidungsträger zu wechseln, könne sich der Rekordmeister nicht erlauben. "Was, wenn das nächstes Jahr wieder passiert? Das würde heißen, dass man dann immer den Vorstandsvorsitzenden, den Sportvorstand und am besten noch den Trainer rauswerfen muss. Das kann ja nicht die Lösung sein", so die Liverpool-Ikone.

Gleichzeitig komme ihm bei der Suche nach einem Schuldigen für die sportliche Misere die Rolle der Mannschaft zu kurz.

FC Bayern entscheidet nach der Saison

"Natürlich hilft Unruhe im Verein nicht, aber auf der anderen Seite hat es die Mannschaft nicht zu interessieren, wer Sportvorstand oder Vorstandsvorsitzender ist. Die Spieler haben keinen Vertrag mit Oliver Kahn oder Hasan Salihamidzic, sondern mit dem FC Bayern", kritisierte er.

Der FC Bayern hatte am Samstag durch eine 1:3-Heimniederlage gegen RB Leipzig wohl auch den letzten Titel der Saison verspielt. Vor dem 34. Spieltag liegen die Münchner nun zwei Punkte hinter dem BVB und brauchen kommendes Wochenende Schützenhilfe.

Zuvor war der Klub nach dem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann hin zu Thomas Tuchel bereits in der Champions League und im DFB-Pokal vorzeitig ausgeschieden.

Seit Wochen wird diskutiert, wie personelle Konsequenzen nach der Saison aussehen könnten. Neben Oliver Kahn steht auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Kritik. Am 30. Mai tagt der Aufsichtsrat in München. Dann dürfte es eine Entscheidung geben.