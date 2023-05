Balkonfeier? Party im Geheimen? Bayern-Pläne enthüllt

IMAGO/Michael Lucan / aal.photo

Am Sonntag könnte der FC Bayern auf dem Rathaus-Balkon feiern

Der FC Bayern hat sich auf verschiedene Szenarien für die Feiern nach dem Saisonende am Wochenende vorbereitet. Je nachdem, ob die Münchner doch noch Meister werden sollten oder nicht, wird entweder ausgiebig gefeiert oder nur im kleinen Rahmen.

Die Restchance auf den Titel besteht noch: Zwar deutet derzeit alles darauf hin, dass der BVB am Ende der Saison erstmals seit elf Jahren wieder die Meisterschale in die Höhe strecken darf, doch mit einem Sieg in Köln könnte der FC Bayern den Druck auf die Tabellenführer aus Dortmund hochhalten. Dann nämlich müsste die Borussia ihrerseits unbedingt Zuhause gegen Mainz 05 gewinnen. Misslingt das, geht die Schale am Ende doch nach München.

Für diesen Fall haben die Verantwortlichen des FC Bayern bereits detaillierte Feierpläne ausgeheckt. Wie "Bild" erfahren hat, würden sich dann alle Spieler und Verantwortlichen ab 21:00 Uhr nach der Rückkehr aus Köln im Münchner Stadtteil Freimann in der "Motorworld" zu einer riesigen Party treffen.

In Dirndl und Leserhosen sowie mit jeder Menge Bier dürfte es dann kein Halten mehr geben, immerhin wurde in diesem Fall die erste titellose Saison seit 2012 abgewendet.

Danach ist ein langes Ausschlafen angesagt. Einen Tag später, am Sonntag (28. Mai 2023), würde es nämlich erst am frühen Abend mit den Feierlichkeiten weitergehen.

Balkon ist für FC Bayern reserviert

Um 17:30 Uhr hat der Münchner Bürgermeister Dieter Reiter nämlich ins Rathaus geladen. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch wäre der obligatorische Besuch auf dem Rathausbalkon samt Begegnung mit den Fans auf dem Marienplatz angedacht.

Thomas Müller jedenfalls glaubt weiter an sein Team. "Wir müssen zusammenstehen und jeden Funken, den wir noch haben, einbringen, damit wir in Köln drei Punkte holen. Dann werden wir vielleicht Meister", sagte der Routinier und fügte an: "Ich habe einige Meisterschaften erlebt, auch als der FC Bayern noch nicht der Titelfavorit war. Daher weiß ich: Es geht noch was."

All dies ist aber - Stand jetzt - eher unrealistisch. Derzeit deutet alles daraufhin, dass der FC Bayern "nur" Vizemeister wird.

Dann würde es zwar am Samstagabend auch in die Eventlocation "Motorworld" gehen, allerdings ohne Lederhosen und lediglich mit dem Dresscode "casual", wie "Bild" weiter berichtet. Auch die Party dürfte dann wohl kürzer, weniger euphorisch und deutlich geheimer ausfallen. Instagram-Dokumentationen und ähnliche Dinge sind dann nicht zu erwarten.