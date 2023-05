So plant Dortmund die BVB-Meisterfeier

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Feiert der BVB die erste Meisterschaft seit elf Jahren?

Borussia Dortmund hat 2022/2023 die große Chance, erstmals nach elf Jahren wieder den FC Bayern zu entthronen und die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Wie ist die große Titel-Sause beim BVB geplant? sport.de hat alle Infos zusammengestellt.

Wann winkt dem BVB die deutsche Meisterschaft 2022/2023?

Die Dortmunder gehen mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern in den letzten Spieltag.

Gewinnt der BVB zu Hause gegen den FSV Mainz 05, hat er den Titel mit dann 73 Punkten sicher.

Spielt Dortmund unentschieden, holt der BVB trotzdem den Titel, wenn der FC Bayern beim 1. FC Köln nur ein Remis holt oder verliert.

Im Falle einer Dortmunder Niederlage müsste der BVB auf eine Niederlage der Münchner hoffen, da der FC Bayern im Vergleich die deutlich bessere Tordifferenz hat.

Wie plant die Stadt Dortmund die mögliche BVB-Meisterfeier 2023?

Bislang sind die Planungen noch geheim. Oberbürgermeister Thomas Westphal bestätigte aber bereits vor rund zwei Wochen gegenüber den "Ruhr Nachrichten", dass sie laufen. "Es sind viele Dinge zu organisieren. Das wird intern schon getan", sagte der SPD-Politiker.

Am Dienstag, 23. Mai, also vier Tage vor dem "Finale" gegen den FSV Mainz 05, werde man "die Details mit dem BVB vorstellen", so Westphal damals.

Aktuell weist die Stadt Dortmund auf ihrer Homepage zur möglichen Meisterfeier lediglich auf die "besonderen Sicherheitsanforderungen" bei Großveranstaltungen hin.

Klar ist, dass der Borsigplatz, die Geburtsstätte des BVB, im Zentrum der Feierlichkeiten stehen dürfte - und dass sie am Pfingstsonntag (28. Mai) steigen.

Was erwartet Dortmund im Falle einer BVB-Meisterfeier?

Komplette Ekstase! Mehr als 400.000 Fans sollen 2012 das BVB-Double gefeiert haben. 2017 nach dem Triumph im DFB-Pokal waren es immerhin rund 200.000 Partywütige, die ihren Weg nach Dortmund fanden.

Sollte der BVB das "Endspiel" gegen Mainz gewinnen, wird die große schwarz-gelbe Sause zweifellos schon am Samstagnachmittag starten - und am Sonntag dann mit dem traditionellen Korso ihren Höhepunkt finden.