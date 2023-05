Medien: Tuchel-Entscheidung beim FC Bayern gefallen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel ist seit Ende März Cheftrainer beim FC Bayern

Thomas Tuchel hat in seinen knapp zwei Monaten Amtszeit als Cheftrainer beim FC Bayern mehr Tiefen als Höhen erlebt. Satte vier Pflichtspielniederlagen stehen in den drei Wettbewerben bereits zu Buche, was voraussichtlich eine titellose Saison für die Münchner zur Konsequenz hat. Nach der Heimpleite gegen RB Leipzig (1:3) wurde am Wochenende sogar schon wild über eine vorzeitige Trennung von Tuchel nach der Saison spekuliert. Der Plan der Bayern-Bosse soll derweil unabhängig vom Saisonfinale am kommenden Samstag feststehen.

Wie es in übereinstimmenden Medienberichten hieß, soll die Personalie Thomas Tuchel vereinsintern bei den Münchner Klubbossen nicht zur Disposition stehen. Wenngleich unter dem Neu-Coach innerhalb weniger Wochen gleich drei Titelchancen verspielt wurden, wollen die Bayern-Verantwortlichen wohl unbedingt am 47-Jährigen festhalten.

Jüngst vermeldete auch "Sky"-Reporter Florian Plettenberg, dass es intern keinerlei Diskussionen über Tuchel geben soll. Das Vertrauen in den Fußballlehrer, der 2021 noch mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen hatte, sei mit Blick auf die Saison 2023/2024 ungebrochen groß.

Die Trainerfrage solle demnach auch auf der bereits mit großer Spannung erwarteten Aufsichtsratssitzung des FC Bayern am 30. Mai nicht gestellt werden.

Dort gehe es vielmehr um die Personalien Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender und Hasan Salihamidzic als Sportvorstand, die unter anderem die vorzeitige Trennung von Julian Nagelsmann im März zu verantworten haben.

Tuchel wirkte ratlos nach der Heimpleite gegen RB Leipzig

Tuchel selbst hatte sich nach der 1:3-Heimschlappe gegen RB Leipzig am letzten Samstag ungewohnt ratlos gezeigt und am "Sky"-Mikrofon große Kritik an seinen Akteuren geäußert: "Ich werde alles auf den Kopf stellen und versuchen zu verstehen, wie wir so einen krassen Rückschritt machen in einer Phase, wo eigentlich alle Schritte in die richtige Richtung gehen, wir uns nach 30 Minuten entscheiden, plötzlich mit Siebenmeilenstiefeln in die komplett andere Richtung zu gehen. Ich habe etwas Sorge, dass ich keine Antwort bekomme."

Der Bayern-Coach vermisste den Mut und die Beweglichkeit im Spiel seiner Mannschaft, erkannte eine Vielzahl an leichten Fehlern: "So fehlerhaft, so wenig Biss, so wenig Geschwindigkeit. Wir haben so viele Themen. Woher das kam, weiß ich nicht. Aus dem Nichts."