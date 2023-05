Mega-Baustelle FC Bayern: Zu viele ungelöste Probleme

IMAGO/Laci Perenyi

Der FC Bayern steht vor einem großen Umbruch

Nach dem 33. Spieltag zeichnet sich ab, dass der FC Bayern die aktuelle Saison gänzlich ohne Titel beenden wird. Spätestens im Sommer kommt deshalb viel Arbeit auf die Entscheidungsträger zu. Ungelöste Probleme existieren genug.

Am Samstagabend erreichte der beispiellose Zusammenbruch des FC Bayern wohl seinen Höhepunkt. Trotz einer 1:0-Führung verloren die Münchner im eigenen Stadion noch mit 1:3 gegen RB Leipzig. Da der BVB tags darauf Augsburg mit 3:0 schlug, braucht es bei zwei Punkten Rückstand am letzten Spieltag nun ein kleines Wunder, um doch noch Meister zu werden.

Sollte dieses ausbleiben, hätte der Rekordmeister in dann zwölf Spielen unter Thomas Tuchel alle drei Titel in bemerkenswerter Weise verspielt. Fest steht derweil: Der jüngste Auftritt gegen Leipzig war keineswegs ein Einzelfall. Viele der Baustellen begleiten den Klub schon seit Monaten - und erfordern entschiedenes Handeln.

1. Falsche Kaderplanung beim FC Bayern

Am sichtbarsten sind die Defizite in der Kaderplanung. Seit dem Abgang von Robert Lewandowski fehlt ein Torjäger auf Weltklasse-Niveau. Das gab auch Thomas Tuchel jüngst einmal mehr zu.

"Die großen Teams, die gerade dominieren, haben natürlich diese verlässliche Nummer neun. Es fehlen hier im Moment 40 Tore alleine von Robert Lewandowski", klagte der Coach vor der Partie gegen Schalke.

In der laufenden Bundesliga-Spielzeit hat noch kein Bayern-Spieler die Marke von 15 Treffern geknackt. Eric Maxim Choupo-Moting wurde zudem immer wieder mit Verletzungen zurückgeworfen.

Im Mittelfeld passte derweil häufig die Balance zwischen Joshua Kimmich und seinem meist zu offensiv denkendem Nebenmann nicht. Hier besteht womöglich auch Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt.

Dass sich dort alle Probleme lösen lassen, ist allerdings keine Selbstverständlichkeit. Auf jeden guten Neuzugang des FC Bayern kamen in den letzten Jahren schließlich gleich mehrere Fehlgriffe.

2. Zu krasse Leistungsschwankungen

Das Personal, das die Münchner zur Verfügung haben, erreichte derweil in den letzten Monaten oftmals nicht seinen Leistungszenit. Spieler wie Mané oder Leon Goretzka stecken praktisch die komplette Rückrunde im Formtief. Gerade der Senegalese wurde zuletzt zum Stammgast auf der Bank.

Serge Gnabry entpuppte sich im Saisonfinale als treffsicherster Bayern-Spieler. Zuvor gab aber auch er vielfach eine unglückliche Figur ab. Unmittelbar nach der WM gelangen dem Nationalspieler in 14 Spielen nur zwei Scorerpunkte.

Und selbst vor eigentlich beständigen Spielern wie Dayot Upamecano machte die Misere nicht halt. Ausgerechnet im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City stand der Franzose mehrfach neben sich.

3. Kein Team-Spirit beim FC Bayern

Zu allem Überfluss glänzen die Münchner seit Monaten nicht unbedingt durch ihren Team-Spirit. Sinnbildlich stehen die jüngsten Pleiten gegen Leipzig und Mainz, wo sich die Mannschaft gegen forsche Gegner kaum wehrte.

Das fehlende Aufbäumen bei Widerständen legt die Charakterfrage nahe, aber eben auch die Frage, wer den FC Bayern in schweren Momenten führen soll.

Manuel Neuer fehlte die gesamte Rückrunde verletzt. Thomas Müller stand in wichtigen Spieler wiederholt nicht auf dem Rasen. Blieb meist nur Kimmich, der die Mannschaft nach Rückschlägen häufig zusammenfaltete.

"Ich habe viel mit mir selbst zu kämpfen, dass ich nicht komplett durchdrehe und die Fassung verliere. Am Ende des Tages kotzt mich das brutal an, je mehr Titel wir verspielen", polterte der Mittelfeldspieler beispielsweise nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Freiburg.

Zwar ist der Spielmacher sicherlich der noch einer der stabilsten Akteure in dieser Saison, unglückliche Momente hatte aber auch Kimmich zu Genüge. Erste Kritiker hinterfragen bereits, ob er wirklich zum Anführer taugt oder eben nur am Mikrofon ein Führungsspieler ist.

4. Ständig Unruhe beim FC Bayern

Teil der unbeständigen Saison des FC Bayern ist derweil genauso, dass das sportliche Tagesgeschäft fast durchweg durch Störgeräusche beeinflusst wird. Kaum einmal vergingen mehrere Wochen am Stück, in denen der Verein nicht durch unglückliche Entscheidungen oder Äußerungen Schlagzeilen machte.

Erst sorgte die Entlassung des langjährigen Torwart-Trainers Toni Tapalovic wochenlang für Wirbel, den Manuel Neuers Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" ("Ich hatte das Gefühl: Mir wird mein Herz rausgerissen") nur noch verstärkte.

Danach warf der Umgang mit Gnabrys Ausflug zur Fashion Week Fragen auf. Sportvorstand Hasan Salihamidzic reagierte für viele Beobachter überzogen, als er dem Profi vorwarf, er habe sich "amateurhaft" verhalten.

Wenige Wochen später stand Leroy Sané im Mittelpunkt, weil er Medienberichten zufolge mehrfach zu spät zu Team-Events kam.

Losgelöst davon lieferte er sich nach der Niederlage bei Manchester City noch einen Kabinenzoff mit Mané, bei dem Sané einen Faustschlag kassiert hatte.

Im Verhältnis mit der Fan-Szene kriselt es außerdem weiter wegen des Sponsoren-Deals mit Qatar Airways. Zwar läuft der umstrittene Vertrag im Sommer aus, noch ist aber unklar, wie es weitergeht. Sollte die Klub-Führung eine Verlängerung anstreben, dürfte das Theater weitergehen.

5. FC Bayern erscheint führungslos

Gelöst werden müssten die Probleme der Münchner eigentlich von der Führungsriege an der Säbener Straße. Zu Zeiten von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wurden dort über Jahrzehnte (fast) immer die richtigen Entscheidungen getroffen, um den Klub voranzubringen.

Derzeit bestehen aber Zweifel, ob die aktuelle Chefetage um Vorstandsboss Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic dazu in der Lage ist.

Gerade Kahn steht seit Monaten in der Kritik. Zu oft mied er in schwierigen Phasen die Öffentlichkeit, zu selten löste er Probleme mit der nötigen Weitsicht und Entschlossenheit, so die Vorwürfe.

Dass Ehrenpräsident Hoeneß laut "Bild" inzwischen wieder stärker ins operative Geschäft eingreift, zeigt die internen Zweifel.

Inzwischen ist sogar denkbar, dass der Vorstandsvorsitzende nach der Saison seinen Posten räumen muss. Am 30. Mai wird der Aufsichtsrat darüber entscheiden.

Dabei hatte der FC Bayern den früheren Weltklasse-Torhüter über Jahre hinweg im Schatten von Rummenigge auf sein Amt vorbereitet. Falls er tatsächlich gehen muss, wäre es das totale Scheitern der mühsam aufgebauten Thronfolge. Denn ein neuer starker Kopf mit Strahlkraft und Stallgeruch, wie ihn die Bayern wohl gerne hätten, ließe sich nicht aus dem Hut zaubern.

Jonas Hofmann