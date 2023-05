Verwirrung um Abschiedsgerüchte von Eintracht-Boss

IMAGO/Heiko Becker

Markus Krösche ist Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt

Der gemeinsame Weg von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt und Cheftrainer Oliver Glasner endet bekanntermaßen in diesem Sommer nach zwei gemeinsamen Jahren. Auch die Zukunft von Sportvorstand Markus Krösche bei der SGE soll alles andere als sicher sein, wird der Eintracht-Macher doch in England bei Tottenham Hotspur gehandelt. Am Montag ploppten dazu neue Informationen auf.

Nachdem am Sonntag vor allem in englischen Medien darüber berichtet wurde, dass Krösche bei den Spurs die Nachfolge von Fabio Paratici antreten könnte, folgte am Montag bei "Sport1" ein gegenteiliger Bericht.

Nach Informationen des Senders sei der Klub aus London zwar tatsächlich interessiert daran, den 42-Jährigen auf die Insel zu locken.

Krösche selbst sei aber derzeit gar nicht gewillt, Eintracht Frankfurt in diesem Jahr zu verlassen. Der SGE-Sportvorstand wolle weiterhin mit voller Konzentration an dem komplizierten Kader-Umbruch arbeiten, der im Sommer vor dem noch-amtierenden Europa-League-Sieger steht.

Krösche besitzt noch einen laufenden Eintracht-Vertrag bis 2025

Nicht nur Oliver Glasner verlässt den Klub nämlich nach Saisonende, auch die Zukunft von mehreren wichtigen Stammkräften bei den Adlerträgern ist noch äußerst fraglich.

Krösche hatte in der jüngeren Vergangenheit bereits öffentlich ausgeschlossen, die Hessen im Sommer 2023 verlassen zu wollen. Diese Aussage habe laut "Sport1" noch immer Bestand, trotz des Interesses aus der Premier League von Tottenham Hotspur.

Der Ex-Profi arbeitet seit Sommer 2021 für Eintracht Frankfurt, war von RB Leipzig in die Main-Metropole gewechselt. Krösche besitzt bei dem Traditionsverein noch einen laufenden Vertrag als Sportvorstand bis zum Sommer 2025. Derzeit befindet er sich vor allem auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer als Nachfolger für Oliver Glasner.