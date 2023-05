Zurück auf dem Platz: Gulácsi hat Comeback im Blick

IMAGO/Ulrich Wagner

Péter Gulácsi will bei RB Leipzig wieder angreifen

Torwart Péter Gulácsi hat das Comeback nach seinem Kreuzbandriss fest im Blick.

"Ich bin wieder auf dem Platz, kann leichtes Torwarttraining machen, Läufe und mit dem Ball arbeiten. Ich kann nach so langer Zeit noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Aber ich hoffe, in den nächsten sechs, sieben Wochen komme ich dahin, dass ich die Vorbereitung mit der Mannschaft machen kann", sagte Gulácsi am Montag in Berlin.

Gulácsi hatte die schwere Verletzung Anfang Oktober in der Champions League gegen Celtic Glasgow (3:1) erlitten.

Im November hatte sich der Kapitän erneut einem Eingriff unterziehen müssen. Anschließend absolvierte er ein Reha-Programm in Österreich, setzt seine Reha nun aber in Leipzig fort.

Vergangenen Dienstag war der Ungar erstmals wieder bei torwartspezifischen Übungen auf dem Trainingsplatz zu sehen gewesen.