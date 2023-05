BVB-Duo verpasste Rückflug nach Dortmund

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Die beiden BVB-Profis Malen (l.) und Ryerson (r.) mussten eine spätere Maschine nehmen

Mit dem 3:0-Sieg beim FC Augsburg hat Borussia Dortmund dem FC Bayern im Kampf um die deutsche Meisterschaft die Tabellenführung weggeschnappt. Lange feiern konnten die BVB-Stars die neuerliche Wendung am Sonntagabend jedoch nicht, denn: Das Flugzeug wartete schon kurz nach Abpfiff auf die Mannschaft. Allerdings nicht auf zwei Spieler, sie verpassten den Rückflug.

Angreifer Donyell Malen und Außenverteidiger Julian Ryerson sind am Sonntagabend nach Angaben von "Bild" nicht mit der Dortmunder Mannschaft nach Dortmund geflogen. Das Duo fehlte in der vom BVB organisierten Maschine, die direkt nach Dortmund abhob.

Der Grund: Malen und Ryerson waren nach dem 3:0-Sieg des BVB für eine routinemäßige Doping-Kontrolle ausgewählt worden. Sie konnten demnach das Stadion nicht wie die anderen Mitspieler und BVB-Verantwortlichen um 20:15 Uhr verlassen, um rechtzeitig im Flieger zu sitzen.

Dass die Maschine nicht auf den Niederländer und den Norweger wartete, hatte derweil einen weiteren Grund: das Nachlandeverbot am Dortmunder Flughafen. Malen und Ryerson mussten somit letztlich in ein späteres Flugzeug steigen, das jedoch nicht den Dortmunder, sondern den Paderborner Flughafen ansteuerte. Das Duo kehrte somit erst in der Nacht wieder zurück.

BVB-Torwart Kobel unterbricht Haller-Interview

Schon direkt nach Abpfiff war unter den BVB-Profis eine gewisse Hektik zu erkennen gewesen, wollten die Spieler doch unbedingt die Maschine in Richtung Dortmund erwischen. Torhüter Gregor Kobel erinnerte Matchwinner Sébastien Haller etwa in der Mixed Zone daran, dass es Zeit sei aufzubrechen.

Angekommen in Dortmund bekamen die Spieler von Borussia Dortmund derweil einen kleinen Vorgeschmack auf die mögliche Meisterfeier, die nach Wünschen der Schwarz-Gelben am kommenden Wochenende stattfinden soll. Am Flughafen hatten sich nach "Bild"-Angaben rund 250 Fans versammelt, um die Mannschaft zu feiern.

Gewinnt der BVB sein Heimspiel am 34. Spieltag gegen den 1. FSV Mainz 05, ist die Meister-Dominanz des FC Bayern gebrochen. Im Falle eines Unentschiedens oder eine Niederlage muss die Borussia darauf hoffen, dass der 1. FC Köln im Parallel-Spiel nicht gegen die Münchner verliert.