Tuchel in der Kritik: "Selbstverständlich" mitverantwortlich

IMAGO

Unter Thomas Tuchel ist der Erfolg beim FC Bayern noch nicht eingetroffen

Unter Thomas Tuchel sollte ab Ende März beim FC Bayern alles besser laufen: Doch unter dem Nachfolger von Julian Nagelsmann trifft womöglich das Worst-Case-Szenario ein, in dem die Münchner gänzlich ohne Titel bleiben. Längst mehrt sich die Kritik an der Arbeit des 49-Jährigen.

Wie viel Schuld trägt Thomas Tuchel an der katastrophalen Entwicklung des FC Bayern? Während die Klubführung um Sportvorstand Hasan Salihamidzic trotz der drohenden Niederlage im Meister-Duell mit dem BVB in der Bundesliga seine Trainer-Entscheidung weiter verteidigt, wächst der Gegenwind, der Thomas Tuchel entgegenweht.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hatte am Sonntagabend bei "Sky 90" bereits vorgerechnet, dass der 49-Jährige seinen "Anteil" an der aktuellen Bayern-Misere hat: "Wenn ich einen neuen Trainer habe, der in elf Spielen häufiger verliert als sein Vorgänger in 37 Partien, kann ich nicht sagen, dass die Mannschaft alleine schuld ist."

In eine ähnliche Richtung argumentierte nun auch der langjährige Bundesliga-Kommentator Marcel Reif bei "Bild". Zwar könne auch er nicht in Prozenten ausdrücken, wie groß der Anteil von Thomas Tuchel und dessen Vorgänger Julian Nagelsmann sei. "Aber dass Tuchel in der Beurteilung drin sein muss, ist doch keine Frage", stellte der 73-Jährige klar. Denn: "Er hatte jetzt auch schon ein paar Wochen."

Reif über Auftritt des FC Bayern: "Das war saftlos, kraftlos, mutlos"

Sollte der FC Bayern in seiner Saison-Analyse lediglich die Fehler in der Arbeit von Julian Nagelsmann suchen, "werden sie nicht weiterkommen", hob Reif zudem hervor.

Für Reif, der bis 2016 als Fußball-Kommentator gearbeitet hatte, war die 1:3-Pleite gegen Leipzig nun der neue Tiefpunkt für die Münchner: "So habe ich die Bayern schon lange nicht gesehen. Das war saftlos, kraftlos, mutlos. Am Ende hätte ich fast gesagt: wehrlos."

Der Trainer sei "dafür verantwortlich, dass die Mannschaft eine Einstellung hat. Die hat gefehlt. Fußballspielen können sie ja, aber sie kriegen das, was sie können, nicht auf den Platz. Das hat Nagelsmann nicht konstant hingekriegt, das kriegt Thomas Tuchel genauso wenig hin", hob er hervor.

Während der deutsche Rekordmeister unter der Führung von Nagelsmann noch in allen drei Wettbewerben vertreten war, musste man sich unter Tuchels Leitung nach und nach von den Saisonzielen verabschieden.