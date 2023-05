Sammer: Niederlage von 2012 war "wichtig für den FC Bayern"

imago sportfotodienst

Die damaligen Entscheidungsträger vom FC Bayern Uli Hoeneß (l.), Matthias Sammer (M.) und Karl-Heinz Rummenigge (r.) bei einer Veranstaltung im Jahr 2015

Der heute BVB-Berater Matthias Sammer und der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge sind sich einig: Die Erfahrungen aus dem titellosen Jahr 2012 haben die Siegesserie der Münchner in den vergangenen Jahren erst möglich gemacht.

In der Saison 2023/23 könnte der FC Bayern erstmals seit 2012 wieder eine Saison ohne Titel erleben. Matthias Sammer, seit 2018 externer Berater von Borussia Dortmund, hat nun auf die damalige Zeit zurückgeblickt. Der heute 55-Jährige hatte beim damals Christian Nerlinger als Sportdirektor ersetzt und mit dazu beigetragen, dass die Münchner wieder in die Spur kamen.

"Auch wenn es traurig und schmerzhaft war, war es wichtig für den FC Bayern, 2012 zu verlieren – um dann alles in die richtigen Bahnen zu lenken", so Sammer im Gespräch mit "tz" überzeugt.

Sammer führte aus: "Die Ehre der Bayern war verletzt, das habe ich schon bei den ersten Gesprächen mit Uli (Hoeneß, Anm. d. Red.) gemerkt." Es habe "eine große Unsicherheit" im Verein geherrscht, "alle Stellen wurden hinterfragt". Rückblickend betrachtet sei eben "der Sieg weniger wichtig als die Niederlage" gewesen.

In der Saison 2011/12, in der Borussia Dortmund seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigte, hatte der FC Bayern zudem das Champions-League-Finale im heimischen Stadion gegen den FC Chelsea sowie das Endspiel im DFB-Pokal gegen den BVB verloren.

Rummenigge: "Das hat uns auf dem Transfermarkt hoch motiviert"

Sammer habe damals "sofort gemerkt, wie sehr dieses Vize-Jahr" den Bossen um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge "ins Mark getroffen hatte". Nach einer eingehenden Analyse habe es anschließend "keine Ausreden" mehr gegeben. Unter dem Cheftrainer Jupp Heynckes war schließlich der Erfolg zurückgekehrt: 2012/13 feierte der FC Bayern das lang ersehnte Triple, im Champions-League-Finale von London wurde der BVB besiegt.

Auch Sammers damaliger Vorstandsboss Karl Heinz-Rummenigge erinnerte sich an das Triple-Jahr. "Dortmund befand sich zu dem Zeitpunkt auf Augenhöhe, Jürgen Klopp hatte eine gute Mannschaft geformt und den Verein insgesamt auf ein neues Level gehoben", so der 67-Jährige in der Münchner "Abendzeitung": "Dementsprechend war der Sieg sehr wichtig."

Der Grundstein sei aber "ein Jahr früher" gelegt worden: "Denn der Triumph in Wembley war ja – am Ende des Tages – auch eine Konsequenz aus unserem verlorenen Finale dahoam. Das hat uns auf dem Transfermarkt hoch motiviert."