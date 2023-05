Matthäus hinterfragt Bayern-Umbruch: "Wie viel denn noch?"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Nahm sich den FC Bayern erneut vor: Lothar Matthäus

Der deutsche Rekordmeister wird nach seiner womöglich titellosen Saison kräftig auf dem Transfermarkt investieren, längst ist von einem weiteren Kaderumbruch die Rede. Der Ex-Münchner Lothar Matthäus hinterfragt diese Strategie nun.

"Fehler, Diskussionen, Unruhe soweit das Auge reicht", fasst Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne die Saison des FC Bayern in knappen Worten zusammen: "Der Torwart geht Skifahren, ein Mitspieler schlägt einen anderen, schlechte Kommunikation auf und neben dem Platz und so weiter. So kann man natürlich keinen großen Erfolg haben." Damit spielte Matthäus auf einige der großen Aufreger der Bayern-Saison, etwa auf die Verletzung von Manuel Neuer oder den Kabinen-Eklat um Sadio Mané, an.

Einen Bundesliga-Spieltag vor dem Saisonende sei offensichtlich: Weder die Spieler noch die Verantwortlichen hätten "performt", so der 62-Jährige, "zurecht" würde der FC Bayern ohne Titel aus der Saison gehen.

Matthäus: Abwehr des FC Bayern hat "circa 250 Millionen Euro" gekostet

Erwartet wird, dass der deutsche Rekordmeister im Sommer auf die enttäuschende Saison reagieren und den ein oder anderen Top-Spieler neu unter Vertrag nehmen wird. Laut Matthäus darf dies aber nicht das alleinige Mittel sein. "Wenn ich jetzt höre, die Bayern werden einen Umbruch einleiten und viel Geld investieren, frage ich mich: wie viel denn noch? Der Umbruch hat doch eben erst stattgefunden!", stellte der Weltmeister von 1990 klar.

Die jetzige Abwehr habe den FC Bayern "circa 250 Millionen Euro" gekostet, rechnete Matthäus vor. Darüber hinaus: "Sadio Mané, Mathys Tel, Ryan Gravenberch, Daley Blind, Noussair Mazraoui, Joao Cancelo, Yann Sommer sind gerade erst verpflichtet worden. Entweder passen sie plötzlich nicht ins System, dürfen kaum spielen, sollen ausgeliehen werden oder haben - wie Mané - sicher keine Zukunft beim FC Bayern."

Das Geld hätten sich die Münchner "im Nachhinein" lieber sparen können "und auf das Haaland-Angebot oben drauf packen sollen", fügte Matthäus an.