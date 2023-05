Watzke verblüffte mit Meisteransage: "Waren völlig fertig"

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hofft auf die Meisterschaft mit dem BVB

Lange Zeit hatte sich Borussia Dortmund mit öffentlichen Aussagen zu den eigenen Meister-Ambitionen bewusst zurückgehalten - bis BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke eine interne Ansage machte. Die kam ausgerechnet kurz nach dem enttäuschenden Abschneiden beim VfB Stuttgart (3:3).

Der BVB durchlebt eine Saison mit Höhen und Tiefen, das große Highlight soll nun aber am letzten Bundesliga-Spieltag gefeiert werden. Gewinnt Borussia Dortmund das Heimspiel gegen Mainz 05 ist die zehnjährige Meister-Dominanz des FC Bayern endgültig durchbrochen. Können die Münchner ihr Parallel-Spiel gegen Köln nicht gewinnen, stünde Schwarz-Gelb ebenfalls als neuer Meister fest.

Noch am 28. Spieltag hatten dieses Szenario in Dortmund nur die wenigsten im Kopf, verpasste der BVB damals doch den Sieg beim VfB Stuttgart - trotz einer 2:0-Führung und 50-minütiger Überzahl. Da auch der FC Bayern patzte, hätte Schwarz-Gelb also schon Mitte April in der Tabelle vorbeiziehen können.

"Wir sind aus Stuttgart zurückgekommen und alle waren ziemlich down", erinnerte sich Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nun bei "Sky". Doch trotz der großen Enttäuschung habe er nach dem Spiel ein Zeichen setzen wollen.

"Ich habe dann am Montag auf unserer Direktorensitzung den Kollegen erzählt, dass wir deutscher Meister werden. Die waren völlig fertig. So etwas hatten die noch nie gehört, aber ich hatte einerseits den Eindruck, dass ich jetzt vorangehen muss, und andererseits habe ich das aber auch wirklich geglaubt", so der BVB-Boss, der einen Spieltag vor dem Ende einschob: "Wir sind es ja noch nicht, aber ganz falsch gelegen habe ich damit auch nicht."

Watzke würde sich für Reus freuen: "Ein Meilenstein"

Sollte Borussia Dortmund seinen neunten Meistertitel der Vereinsgeschichte feiern, würde sich der 63-Jährige vor allem für Kapitän Marco Reus freuen. Der Angreifer war im Sommer nach dem Double-Erfolg von 2012 zurück ins Ruhrgebiet gewechselt und hatte seither stets den FC Bayern als Meister vor sich gehabt.

"Das ist keine Frage, dass er damit einen Meilenstein setzen kann", sagte der Geschäftsführer: "Am Ende des Tages freue ich mich aber für jeden Spieler. Mit Borussia Dortmund deutscher Meister zu werden, ist eine andere Kategorie."