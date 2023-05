FC Bayern trifft angeblich Torwart-Entscheidung

Frank Hoermann/SVEN SIMON

Alexander Nübel (l.) kann den FC Bayern im Sommer angeblich verlassen

Beim FC Bayern tummeln sich in der nächsten Saison gleich vier gestandene Torhüter, dazu in Johannes Schenk ein vielversprechendes Talent. Nun hat der deutsche Rekordmeister offenbar die Entscheidung getroffen, dass ein Schlussmann den Klub verlassen darf.

Der derzeit an die AS Monaco ausgeliehene Torwart Alexander Nübel hat beim FC Bayern keine Zukunft mehr. Der TV-Sender "Sky" berichtet, dass der 26-Jährige den Klub im Sommer verlassen darf. Cheftrainer Thomas Tuchel habe sich bereits jetzt festgelegt, dass er in der kommenden Saison nicht mit Nübel als Nummer-1-Kandidat plane.

Der ehemalige Schalke-Schlussmann war im vergangenen Winter noch als einer der Kandidaten gehandelt worden, die Manuel Neuer nach dessen Skiunfall kurzfristig im Tor ersetzen sollten. Dazu hätte sich der FC Bayern mit der AS Monaco jedoch auf eine Entschädigungszahlung einigen müssen. Letzten Endes entschieden sich die Münchner dazu, Yann Sommer für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu verpflichten. Der 34-Jährige erhielt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025.

Aufgrund der Verpflichtung des Schweizers hat sich der Konkurrenzkampf beim FC Bayern für die nächste Saison noch einmal zugespitzt. Beim FC Bayern besitzt Alexander Nübel immerhin ebenfalls noch einen Vertrag bis 2025.

Lässt der FC Bayern Nübel für 15 Millionen Euro ziehen?

Nübel selbst soll "Sky" zufolge jedoch derzeit genauso wenig eine Rückkehr zu seinem Arbeitgeber anpeilen. Der gebürtige Paderborner, der sich in den knapp zwei Jahren in Frankreich zum Stammspieler in der Ligue 1 entwickelt hat, will auch künftig unbedingt als Nummer eins spielen. Ein Dasein auf der Bank hinter Manuel Neuer und Yann Sommer sowie neben Sven Ulreich und Johannes Schenk kommt daher kaum infrage.

Dem TV-Sender zufolge könnte Alexander Nübel im Sommer für die Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro wechseln. Ein Markt sei für den Spieler definitiv da, heißt es.