Neue Details zu brisanten Kimmich-Gerüchten enthüllt

IMAGO/ULMER

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern?

Vom FC Bayern zum FC Barcelona? Bereits seit einigen Tagen kursieren Gerüchte um ein angebliches Interesse des frischgebackenen spanischen Meisters an Joshua Kimmich. Nun werden neue Details zu der brisanten Personalie bekannt.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg bestätigt, hat Barca tatsächlich Interesse daran, Kimmich nach Katalonien zu lotsen - so weit, so bekannt und in spanischen Medien bereits in der vergangenen Wochenende übereinstimmend berichtet.

Plettenbergs weitere Informationen dürften die Anhänger des FC Bayern aber ein Stück weit beruhigen: Es gebe keinen Kontakt zwischen Barca und Kimmich. Zudem habe der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler "klipp und klar keine Intention", den deutschen Rekordmeister im kommenden Sommer zu verlassen, so Plettenberg.

Insgesamt seien die Gerüchte daher "eher kalt", urteilte der Transfer-Experte.

Kimmich, der auch mit Real Madrid und Manchester City in Verbindung gebracht wird, wurde zuletzt immer heißer bei Barca gehandelt. Der "Mundo Deportivo" zufolge steht er sogar auf Platz eins der Wunschliste beim Arbeitgeber von Robert Lewandowski.

Vom FC Bayern zum FC Barcelona? Robert Lewandowski lockt, Xavi schwärmt

Der ehemalige Torjäger des FC Bayern versuchte seinem Ex-Teamkollegen sogar bereits, einen Tapetenwechsel schmackhaft zu machen.

"Es lohnt sich sehr, nach Barcelona zu kommen. Die Atmosphäre hier ist ganz anders als bei Bayern München", sagte der 34-Jährige in einem Interview mit dem polnischen Journalisten Tomasz Wlodarczyk von "Meczyki.pl" auf die Frage, ob er Kimmich zu einem Engagement bei Barca raten würde.

Barcelonas Cheftrainer Xavi schwärmte angesprochen auf die derzeitigen Spekulationen von Kimmichs Fähigkeiten. "Er ist ein sehr guter Spieler, einer der besten auf seiner Position", sagte der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler auf einer Pressekonferenz.