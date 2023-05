So viele TV-Millionen verliert Hertha BSC durch den Abstieg

IMAGO/O.Behrendt

Hertha BSC steht als Absteiger fest

Seit dem vergangenen Samstag steht der erste Abstieg von Hertha BSC seit elf Jahren aus der Fußball-Bundesliga fest. Der Gang in die zweite Liga ist für den Hauptstadtklub auch mit erheblichen finanziellen Einbußen verbunden. Alleine in Sachen TV-Vermarktung müssen die Berliner gewaltige Abstriche machen.

In der kommenden Saison wird Hertha BSC bezogen auf die Erlöse aus der nationalen und internationalen Vermarktung der Bundesliga-Rechte wohl ungefähr 27 Millionen Euro weniger Einnahmen generieren als noch in der Spielzeit 2022/2023, die für den Tabellenletzten am kommenden Samstag ab 15:30 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg zu Ende gehen wird. So zumindest heißt es in einem jüngsten "kicker"-Bericht.

Zwar stehen die fixen TV-Erlöse für die einzelnen Klubs der 1. und 2. Bundesliga erst nach dem absolvierten letzten Spieltag fest, wenn die endgültigen Tabellenplätze allesamt bezogen sind. Die bisherigen Schätzungen sollen aber schon sehr präzise sein.

In der laufenden Saison haben die Berliner übrigens noch über 47,6 Millionen Euro für die Vermarktung der TV-Rechte von der DFL erhalten.

Darmstadt 98 freut sich über deutliche Mehreinnahmen

Genau entgegengesetzt sieht die Entwicklung logischerweise beim SV Darmstadt aus, der am vergangenen Wochenende die Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus bereits vorzeitig fix machen konnte.

Laut dem Bericht des Fachmagazins können die Lilien wohl mit Mehreinnahmen aus dem Bereich der TV-Gelder in Höhe von rund 18 Millionen Euro planen.

Während in diesem Spieljahr von den Darmstädtern noch etwas mehr als 14,6 Millionen Euro an Fernsehgeldern eingestrichen wurden, könnten es in der kommenden Saison über 32 Millionen Euro werden.

Darmstadt 98 will sich am kommenden Sonntag (ab 15:30 Uhr) die Meisterschaft der 2. Bundesliga beim Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth sichern.