England-Ikone "schockiert" über Mané-Entwicklung

IMAGO/Revierfoto

Kehrt Bayern-Flop Mané im Sommer in die englische Premier League zurück?

In der kommenden Saison wird Newcastle United zum ersten Mal seit 2003 wieder in der Champions League spielen. Die zusätzliche Belastung zwingt die Magpies dazu, den Kader im Sommer in der Breite zu verbessern. Könnte der FC Bayern in dem englischen Scheich-Klub einen Abnehmer für Sadio Mané finden? Gleichzeitig wundert man sich an anderer Stelle über Manés Entwicklung.

Wie geht es für Sadio Mané weiter? Laut Information von "Sky" soll Newcastle United die Situation des Senegalesen beim FC Bayern genauestens beobachten. Ein gewisses Interesse an dem 31-Jährigen soll es demnach geben, weil die Verantwortlichen, entgegen der eigentlichen Philosophie, einen erfahrenen Offensivspieler holen wollen. Nähere Verhandlungen soll es zwischen den beiden Klubs allerdings noch nicht gegeben haben.

Wirklich überzeugen konnte Sadio Mané nach seinem Wechsel vom FC Liverpool zum FC Bayern nicht. Zwar begann die Saison für den Flügelstürmer gut (drei Tore in den ersten drei Spielen), spätestens seit seiner langwierigen Beinverletzung, die ihm auch die Weltmeisterschaft in Katar kostete, wartet man beim FC Bayern vergeblich auf eine Leistungsexplosion von Mané.

Mané enttäuscht beim FC Bayern auf ganzer Linie

Dieser sorgte allerdings nur anderweitig für Aufsehen, als er gegenüber seinen Teamkollegen Leroy Sané nach dem Champions-League-Hinspiel gegen Manchester City handgreiflich wurde und anschließend suspendiert wurde.

Auf der Insel selbst ist man über die Entwicklung des ehemaligen Liverpoolers ebenfalls überrascht. Gegenüber "Sky UK" erklärte TV-Experte und Manchester-United-Legende Gary Neville: "Ich bin schockiert, dass Sadio Mané in München nie angekommen ist. Er war einer der besten Premier-League-Spieler, die wir in den letzten sechs Jahren gesehen haben. Ich kann es einfach nicht glauben, dass dieser Transfer gar nicht funktioniert hat."

In wettbewerbsübergreifend bisher 25 Spielen gelangen Mané nur sieben Treffer und fünf Vorlagen. Glaubt man Berichten aus den vergangenen Monaten hat Mané in München absolut keine Zukunft mehr. Bei einem Abgang würden der FC Bayern wohl gern einen Großteil der selbst gezahlten Ablösesumme wieder bekommen.

Im vergangenen Sommer überwies der deutsche Rekordmeisterrund 32 Millionen Euro an den FC Liverpool.