Tuchels Kabinenansprache durchgesickert

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel will mit dem FC Bayern noch Meister werden

Thomas Tuchel hat seine Spieler nach der 1:3-Pleite gegen RB Leipzig in der Kabine versammelt und eine Ansprache gehalten. Doch wer glaubte, dass der Cheftrainer die Stars des FC Bayern aufgrund der verspielten Tabellenführung zusammenfaltete, liegt falsch.

Als die Profis des FC Bayern am Samstagabend mit hängenden Köpfen in Richtung Kabine gingen, erwartete sie dort schon Thomas Tuchel. Allerdings verzichtete der Coach auf eine Generalabrechnung nach der Niederlage gegen RB Leipzig. Diese hatte er teils schon an den TV-Mikrofonen vollzogen.

Seine Schützlinge packte er hingegen in seiner direkten Ansprache offenbar mit sanfteren Händen an, wie "Bild" nun enthüllt hat. Gut möglich, dass er die Moral der Stars vor dem Showdown am letzten Spieltag nicht unnötig nach unten treiben wollte. Denn theoretisch haben die Münchner am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) noch die Chance auf den Titel, falls Borussia Dortmund Zuhause gegen Mainz 05 verliert und Tuchels Mannen gleichzeitig in Köln gewinnen.

Also versuchte der Cheftrainer die Köpfe frei zu bekommen nach der bitteren Niederlage gegen die Roten Bullen. "Um das zu verdauen, braucht jetzt jeder von euch erst mal zwei Tage Ruhe", soll Tuchel nur gesagt und angefügt haben: "Die bekommt ihr!"

Tuchel will FC Bayern nicht auf den Kopf stellen

Das obligatorische Reservisten-Training am Sonntag ließ der 49-Jährige daher ausfallen, genau wie das normale Team-Training am Montag. Lediglich die Rekonvaleszenten Manuel Neuer und Alphonso Davies waren für individuelle Einheiten an der Säbener Straße zu sehen.

Erst am Dienstag geht es mit der Vorbereitung für das letzten Saisonspiel beim 1. FC Köln los. Vier Geheimtrainings sollen folgen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird Tuchel nach "Bild"-Infos jedoch keinesfalls alles auf den Kopf stellen. Stattdessen will der Coach gewohnte Abläufe intensivieren und nur an Details arbeiten.

Nach der Pleite gegen RB hatte Tuchel seine Stars bei "Sky" noch angezählt. "Wenn du so weit unter deinem eigenen Level spielst und das Level konstant sinkt, dann ist es schwer Spiele zu gewinnen", sagte er unter anderem.