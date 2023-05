Bayern-Legende Lothar Matthäus übernimmt Klub

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Bayern-Legende Lothar Matthäus hat einen Klub übernommen

Die letzte Trainerstation von Lothar Matthäus liegt lange zurück. Seit seiner Entlassung als Nationalcoach Bulgariens im September 2011 hat die Legende des FC Bayern keine Mannschaft mehr betreut. Jetzt aber hat Deutschlands Fußball-Rekordnationalspieler einen Klub übernommen, bei dem ein Ex-BVB-Star als Sportdirektor tätig ist.

"Klub übernommen" ist in diesem Fall wörtlich zu verstehen. Denn seit wenigen Tagen ist Bayern-Idol Lothar Matthaus offiziell Klubbesitzer. Der 62-Jährige ist mit zwei Partnern beim Accra Lions FC in Ghana eingestiegen.

"Über Freunde habe ich vor einem Jahr Oliver König und Frank Acheampong kennengelernt, die mich für das Projekt begeistert haben. So sehr, dass wir entschieden haben, hier Partner zu werden", zitiert die "Bild" Matthäus in diesem Zusammenhang.

Bayern-Legende Matthäus trifft auf Ex-BVB-Star

Bei Frank Acheampong handelt es sich um einen 23-fachen Nationalspieler Ghanas. Der 29-jährige Flügelspieler war unter anderem von 2013 bis 2017 beim RSC Anderlecht aktiv. Seit 2021 spielt er für den FC Shenzhen in China.

König ist derweil ein lizenzierter Spielervermittler aus Frankfurt, der sich laut dem Bericht über fast 30 Jahre ein Netzwerk im westafrikanischen Staat aufgebaut hat.

König ist seit Januar auch Präsident der 2015 gegründeten Accra Lions, die bereits über Expertise aus der Bundesliga verfügen. Ibrahim Tanko, der von 1994 bis 2001 für Borussia Dortmund auf Torejagd ging, hat den Posten des Sportdirektors beim ghanaischen Erstligisten inne.

Am Montag besichtigte Matthäus das Vereinsgelände in Abokobi. "Natürlich ist es ein Business-Modell", verriet Deutschlands Rekordnationalspieler, der aber auch sportliche Ambitionen hegt: "Ghana hatte schon immer ein riesiges Potenzial an Talenten, das sieht man an der Nationalelf. Wir wollen junge Spieler nach Europa bringen. Auf seriösem Weg und schon gut ausgebildet. Deshalb wird hier auch ins Trainingsgelände investiert."