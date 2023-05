"Fußballdoof", "Dumm": Schalke-Ikone watscht FC Bayern ab

IMAGO/Laci Perenyi

Erneut heftige Kritik am FC Bayern

Nach der 1:3-Heimpleite gegen RB Leipzig herrscht beim FC Bayern Endzeitstimmung. Der BVB hat den Patzer der Münchner genutzt und ist in der Tabelle vorbeigezogen, dem Rekordmeister droht damit mehr denn je eine Saison ohne Titel. Eine Legende des FC Schalke 04 war nach der Darbietung des vergangenen Samstags fassungslos.

Im Top-Duell des vorletzten Bundesliga-Spieltags lief für den FC Bayern nach einer halben Stunde alles nach Plan. Das Team von Trainer Thomas Tuchel war gegen Leipzig drückend überlegen und führte durch ein Tor von Serge Gnabry verdient mit 1:0.

Dann jedoch verloren die Hausherren zusehends den Faden, während RB speziell im zweiten Abschnitt mächtig aufdrehte und am Ende mit 3:1 gewann. Ein brutaler Tiefschlag für den FC Bayern, der nach dem Dortmunder Sieg in Augsburg nur noch Tabellenzweiter ist und vor den Scherben der Spielzeit 2022/2023 steht.

Das Zustandekommen der Münchner Heimniederlage irritierte auch Schalke-Idol Klaus Fischer. "Bayern München führt 1:0 gegen Leipzig, hat Eckball und wird ausgekontert. Da muss man fragen: Wie fußballdoof sind einige?", warf der 73-Jährige im "Fussball Legenden Talk" der "Recklinghäuser Zeitung" ein.

Am Defensivverhalten des deutschen Branchenführers ließ der ehemalige Nationalspieler kein gutes Haar. "Wie dumm sich manche verhalten, das grenzt ja schon an Wahnsinn", urteilte Fischer.

FC Bayern im Fernduell mit dem BVB mit schlechten Karten

Im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln muss der FC Bayern nun unbedingt gewinnen, um eine Restchance auf den elften Meistertitel in Serie zu wahren. Zugleich müsste der BVB im heimischen Signal Iduna Park gegen den formschwachen FSV Mainz 05 patzen.

Bereits jetzt wächst allerdings die Kritik an den Verantwortlichen an der Säbener Straße, die sich auf einen äußerst unruhigen Sommer gefasst machen müssen. Denn Klaus Fischer ist nicht der Erste, der in München dramatische Missstände erkannt hat.