Viele Befürworter: Wird Kahn intern ersetzt?

IMAGO

Löst Jan-Christian Dreesen (li.) Oliver Kahn beim FC Bayern ab?

Weil dem FC Bayern die erste komplett titellose Saison seit 2012 droht, steht bei den Münchnern alles auf dem Prüfstand. Auch Vorstandsboss Oliver Kahn gilt als angezählt. Jetzt gibt es gleich mehrere Berichte, dass der 53-Jährige intern ersetzt werden könnte - und zwar durch einen, der eigentlich beim deutschen Rekordmeister aufhören wollte.

Es rumort beim FC Bayern. Aller Voraussicht nach wird sich Borussia Dortmund am Samstagnachmittag zum Deutschen Meister krönen, ein Nackenschlag für die Ambitionen des FC Bayern, der vor nicht einmal zwei Monaten noch das Triple im Visier hatte. Kaum verwunderlich also, dass auch Oliver Kahn in die Kritik geraten ist, der den FCB seit Sommer 2021 als Vorstandsvorsitzender leitet und seitdem nur den Bundesliga-Triumph 2022 nachweisen kann.

Offenbar ist die Unzufriedenheit mit Kahn im Klub so groß, dass es konkrete Überlegungen gibt, den "Titan" zu ersetzen.

Wie die "Münchner Abendzeitung" aus mehreren Quellen erfahren hat und mit Verweis auf die "tz" berichtet, denkt man beim FC Bayern darüber nach, Jan-Christian Dreesen die Rolle als Vorstandschef zu geben.

Intern soll dieser Plan bereits diskutiert worden sein und wichtige Befürworter beziehungsweise Unterstützer haben.

Doch es gibt gleich zwei Probleme: Jan-Christian Dreesen ist derzeit noch Finanzvorstand bei den Münchnern, wollte diese Aufgabe aber eigentlich nach der Saison abgeben und sich anderen Dingen widmen. Damit hatte der studierte Diplom-Kaufmann aber vermutlich nicht die Rolle als Vorstandsboss im Sinn. Wie Dreesens Meinung zum im Klub wabernden Plan ist, ist offen.

Außerdem könnte der FC Bayern Konkurrenz durch die Deutschen Fußball-Liga bekommen. Denn dort ist der gebürtige Ostfriese ebenfalls als neuer Chef im Gespräch. Erste Sondierungen soll es schon gegeben haben.

Dreesen würde prominente Hilfe beim FC Bayern bekommen

Allerdings vermutet die "Münchner Abendzeitung", dass sich Dreesen im Fall der Fälle wohl eher für den FC Bayern entscheiden würde, falls es dort wirklich konkret wird. Helfen würde ihm wohl das Duo Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Der Ehrenpräsident und der frühere Vorstandschef sollen laut der Tageszeitung wieder eine größere Rolle im Klub spielen.

Eine Entscheidung über Kahns Zukunft wird in der kommenden Woche erwartet. Am 30. Mai ist die Aufsichtsratssitzung der Münchner anberaumt. Dort wird es wohl auch um die Weichenstellungen für die nächsten Jahre gehen.

In einer sport.de-Umfrage mit Tausenden Teilnehmenden votieren 62 Prozent für eine Trennung von Kahn. Nur 38 Prozent sprechen sich für eine weitere Chance für den 53-Jährigen aus.