BVB-Spielerfrau mit kuriosem Fan-Appell

BVB-Kapitän Marco Reus mit Ehefrau Scarlett Gartmann-Reus

Der Ansturm auf das letzte Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr), bei dem der BVB seine erste deutsche Meisterschaft seit elf Jahren klarmachen kann, treibt immer buntere Blüten. Zigtausendfach werden Kartenanfragen über alle möglichen digitalen und klassischen Kanäle gestellt, teilweise zu horrenden Preisen. Jetzt hat sich sogar die Ehefrau von BVB-Kapitän Marco Reus dazu zu Wort gemeldet.

Auch Scarlett Gartmann-Reus, seit dreieinhalb Jahren mit dem Ur-Dortmunder und Mannschaftskapitän Marco Reus verheiratet, wird offensichtlich seit Tagen mit Kartenanfragen regelrecht bombardiert. In einem solchen Ausmaß, dass die 29-Jährige jetzt einen öffentlichen Appell an die BVB-Fans richtete.

"Tut mir bitte einen Gefallen und schickt mir keine Nachrichten mehr, ob ich Tickets für Samstag besorgen kann", schrieb die Dortmunder Spielerfrau in ihrer Instagram-Story und damit gerichtet an ihre über 260.000 Abonnenten.

"Mein Postfach explodiert und ich kann euch da absolut nicht weiterhelfen", fügte Gartmann-Reus hinzu.

BVB wieder auf Platz eins der Zuschauertabelle

Der Ansturm auf die Eintrittskarten für das Heimspiel der Schwarz-Gelben gegen Mainz 05 am kommenden Samstag hat seit letztem Sonntag extrem zugenommen. Seitdem steht nämlich fest, dass der BVB mit einem Sieg am letzten Bundesliga-Spieltag zum neunten Mal in seiner Vereinsgeschichte Deutscher Fußball-Meister werden kann.

Tickets werden auf dem Schwarzmarkt längst für mittlere dreistellige Summen gehandelt, bis zum Wochenende dürften diese Summen noch deutlich steigen.

Der Signal Iduna Park in Dortmund fasst knapp 81.000 Zuschauer und ist damit die größte Fußball-Arena Deutschlands. In der Zuschauertabelle der Bundesliga rangiert Borussia Dortmund auch in diesem Jahr wieder auf dem ersten Platz vor dem FC Bayern.