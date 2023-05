Neururer: "Schlechteste Bayern-Mannschaft der letzten Jahre"

IMAGO/Laci Perenyi

Der FC Bayern erlebt eine Saison zum Vergessen

Beim FC Bayern hängt nach der 1:3-Heimniederlage gegen RB Leipzig der Haussegen schief. Im Titelrennen mit dem BVB spricht nur noch wenig für den Rekordmeister, der sich am vergangenen Wochenende teils desolat präsentiert hatte. Kult-Coach Peter Neururer fällt ein vernichtendes Urteil.

Zehn Jahre lang war der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga quasi unantastbar, in der Saison 2022/2023 deutet jedoch vieles auf eine Wachablösung hin. Vor dem letzten Spieltag liegt das Team von Trainer Thomas Tuchel zwei Zähler hinter Borussia Dortmund, das die Meisterschaft im Heimspiel gegen Mainz 05 unter Dach und Fach bringen kann.

Dass das Starensemble von der Säbener Straße derart eingebrochen ist, macht auch Peter Neururer fassungslos. "Für mich persönlich ist das die schlechteste Bayern-Mannschaft, die ich in den letzten Jahren gesehen habe", stellte der 68-Jährige den Münchnern in seiner "Wettfreunde"-Kolumne ein verheerendes Zeugnis aus.

Neururer war nach der Darbietung gegen Leipzig schockiert. Als "taktisch katastrophal, technisch eigenartigerweise mit wahnsinnig vielen Fehlern und vom Läuferischen her desolat" beschrieb er die FCB-Profis.

Neururer: FC Bayern in einer "desolaten Situation"

Auch mit Coach Tuchel ging Neururer hart uns Gericht. "Die Argumentationsweise des Trainers nach dem Spiel war für mich nicht mehr nachvollziehbar", übte der ehemalige Übungsleiter des FC Schalke 04 direkte Kritik am Nachfolger von Julian Nagelsmann.

Ein entscheidendes Problem sieht er in der mangelnden Physis der Bayern. "Diese Mannschaft hat körperlich nichts drauf", urteilte Neururer und ergänzte: "Wo ist die Kraft und die Ausdauer geblieben, um mal Widerständen zu trotzen? Das ist total abhanden gekommen."

An ein FCB-Comeback am letzten Spieltag glaubt der Altmeister ohnehin nicht mehr. Der Verein befinde sich in einer "desolaten Situation", beschloss Neururer.